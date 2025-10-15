Odborová organizácia v Kii Slovakia požaduje navýšenie miezd o 250 eur.
- Základná organizácia Odborového zväzu KOVO Kia Žilina predložila v stredu spoločnosti Kia Slovakia návrh nového znenia kolektívnej zmluvy na roky 2026 - 2027.
- Predseda ZO Martin Čech informoval, že odborová organizácia požaduje nárast základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur.
- Návrh podľa jeho slov reflektuje aktuálnu situáciu, hospodárske výsledky a perspektívu spoločnosti, ako aj príjmovú a nákladovú situáciu zamestnancov.
Citát: „Cieľom návrhu je, aby kolektívna zmluva zabezpečovala vyvážený balans medzi možnosťami zamestnávateľa a garanciou zlepšujúcej sa životnej úrovne zamestnancov jednej z najväčších a najziskovejších spoločností na svete,“ uviedol Čech.
Širší kontext: Súčasťou návrhu je aj navýšenie odstupného pri prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti. „Prechod na elektromobilitu síce považujeme za konkurenčnú nevyhnutnosť závodu, no zároveň si uvedomujeme prevažne negatívne dosahy takejto transformácie na zamestnanosť v niektorých prevádzkach zamestnávateľa,“ poznamenal predseda odborovej organizácie.
Doplnil, že v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní očakáva odborová organizácia odpoveď zamestnávateľa na predložený návrh do 30 dní.
