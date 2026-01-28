Policajné hliadky priamo na mieste činu okamžite obmedzili na slobode jednu osobu, pričom pri zásahu museli použiť aj donucovacie prostriedky.
V jednom z bytov vo Vranove nad Topľou objavili tri telá bez známok života. Na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky a policajné hliadky, ktoré zaisťujú stopy.
Okolnosti nálezu naznačujú násilný scenár. Polícia už priamo na mieste činu zasiahla proti jednej osobe, ktorej obmedzila osobnú slobodu. Keďže kládla odpor, strážcovia zákona museli použiť donucovacie prostriedky. Podozrivý jedinec teraz čelí výsluchu a ďalším procesným úkonom.
Miesto nešťastia aktuálne uzavreli. Kriminalistickí technici a vyšetrovatelia v byte zbierajú dôkazy, ktoré pomôžu objasniť príčinu smrti troch obetí. Bezpečnostné zložky nateraz o identite mŕtvych mlčia a neuvádzajú ani motív možného útoku.
Hovorkyňa polície potvrdila, že ďalšie podrobnosti zverejnia až v momente, keď to dovolí procesná situácia a stav vyšetrovania.