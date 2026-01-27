Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 27. januára 2026 o 6:24
Čas čítania 0:25

Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Zdroj: Libreshot

Ak si chceš nárok overiť online, budeš potrebovať EIC kód.

Pomoc s elektrinou dostane ten, kto elektrinu odoberá v domácnosti, kde má trvalý pobyt, a zároveň má odberné miesto na tej istej adrese. Platí to však len pre domácnosti, ktoré splnia podmienky stanovené vládnym nariadením.

Štát pomoc započíta automaticky priamo do faktúr za elektrinu, či už zálohových alebo vyúčtovacích. Nie je potrebné podávať žiadosť ani navštevovať úrad.

Ak si chceš nárok overiť online, budeš potrebovať EIC kód. Ide o 16-miestne číslo, ktoré označuje tvoje odberné miesto elektriny. Nájdeš ho na faktúre, v zmluve s dodávateľom alebo v zákazníckej zóne dodávateľ.

Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie si prečítaš v tomto článku.
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
25. januára 2026 o 16:35 Čas čítania 0:33 Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
25. januára 2026 o 15:19 Čas čítania 0:46 Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026 Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 15:57
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:51
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
včera o 10:56
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
včera o 16:42
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
včera o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
1
včera o 08:12
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 10:56
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
1
pred 2 dňami
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Lifestyle news
Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpove návrhy a tvrdí, že v USA nemôže slobodne tvoriť
včera o 17:34
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
včera o 16:51
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
včera o 16:18
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
včera o 15:35
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
včera o 14:52
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
včera o 14:04
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
včera o 12:39
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
včera o 11:51
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
včera o 11:04
Slovensko Všetko
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
včera o 14:47
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
Dodávky budú ukončené od 1. apríla 2026.
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
včera o 16:42
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
Pozor na trvalý pobyt: Môže ovplyvniť nárok na pomoc s energiami
pred hodinou
Pozor na trvalý pobyt: Môže ovplyvniť nárok na pomoc s energiami
Kauza vraždy Jána Kuciaka: Súd pripustí komunikáciu z aplikácie Threema ako dôkaz
včera o 16:54
Kauza vraždy Jána Kuciaka: Súd pripustí komunikáciu z aplikácie Threema ako dôkaz
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
včera o 19:43
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
Pomoc s plynom krok za krokom: Komu štát prizná pomoc a čo k tomu potrebuješ
včera o 19:02
Pomoc s plynom krok za krokom: Komu štát prizná pomoc a čo k tomu potrebuješ
Slovensko Všetko
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred 57 minútami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 14:47
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
včera o 16:42
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
Zahraničie Všetko
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
včera o 06:30
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
pred 2 dňami
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 4 dňami
Slováci sú najčastejšie deportovanými cudzincami z Rakúska
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 17:32
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 18:14
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
pred 3 dňami
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
včera o 18:14
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Zhrnuli sme dôležité zmeny, ktoré začnú platiť už o pár mesiacov.
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
1
včera o 09:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 2 dňami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia