Pomoc s elektrinou dostane ten, kto elektrinu odoberá v domácnosti, kde má trvalý pobyt, a zároveň má odberné miesto na tej istej adrese. Platí to však len pre domácnosti, ktoré splnia podmienky stanovené vládnym nariadením.
Štát pomoc započíta automaticky priamo do faktúr za elektrinu, či už zálohových alebo vyúčtovacích. Nie je potrebné podávať žiadosť ani navštevovať úrad.
Ak si chceš nárok overiť online, budeš potrebovať EIC kód. Ide o 16-miestne číslo, ktoré označuje tvoje odberné miesto elektriny. Nájdeš ho na faktúre, v zmluve s dodávateľom alebo v zákazníckej zóne dodávateľ.
Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie si prečítaš v tomto článku.
