Barbora Fábryová
dnes 16. októbra 2025 o 5:55
Čas čítania 1:00

Na Slovensku sa začala vykurovacia sezóna. Takto najviac ušetríš

Na Slovensku sa začala vykurovacia sezóna. Takto najviac ušetríš
Zdroj: PxHere

Teplári vstúpili do vykurovacej sezóny pripravení.

Na Slovensku sa s príchodom chladnejších dní oficiálne začala vykurovacia sezóna. Podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) zvládli teplári aj tento rok prípravy načas a bez problémov spustili dodávku tepla aj teplej vody. Kúrenie sa vo väčšine miest začalo počas posledného septembrového víkendu, o niečo neskôr ako zvyčajne.

Moderné technológie a automatizované systémy umožňujú reagovať na výkyvy počasia a udržiavať tepelný komfort bez zbytočného plytvania energiou. „Vývoj počasia vždy pozorne sledujeme. Počas teplých dní systémy automaticky obmedzia dodávku tepla a večer, keď sa ochladí, ju opäť zvýšia,“ vysvetlil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Počas leta prebiehali vo viacerých mestách rozsiahle revízie, opravy a modernizácie zariadení – od kotlov a rozvodov až po regulačné a meracie technológie. Teplári investovali aj do ekologizácie a obnoviteľných zdrojov energie. „Naším cieľom je, aby mali domácnosti spoľahlivú a ekologickú dodávku tepla počas celej zimy. Záleží nám na efektívnosti, bezpečnosti a stabilite energetickej infraštruktúry,“ doplnil Janiš.

Aby si domácnosti mohli užívať teplo efektívne a bez zbytočných výdavkov, SZVT odporúča niekoľko jednoduchých krokov, ktoré pomáhajú šetriť energiu počas vykurovacej sezóny:

  • Používajte krátke záclony po parapet, aby teplo z radiátora voľne prúdilo do miestnosti.
  • Neklaďte nábytok pred radiátory – bráni to cirkulácii tepla.
  • Vetrajte krátko a intenzívne, s uzavretým termostatickým ventilom, aby sa neplytvalo teplom.
  • Každý stupeň dolu na termostate vám môže ušetriť až 6 % nákladov na kúrenie.
  • Udržujte vlhkosť vzduchu medzi 50 – 65 %, čo zlepšuje tepelný komfort.
  • Odvzdušnite radiátory, ak nehrejú rovnomerne alebo vydávajú zvuky.
  • Izolujte okná, dvere a steny, aby ste zabránili úniku tepla z domácnosti.
RADIATOR, VYKUROVANIE
Zdroj: PxHere
Súvisiace témy:
Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia