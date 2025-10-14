Reálny rast zaznamenalo 6 z 10 odvetví.
Priemerná nominálna mesačná mzda v auguste 2025 medziročne rástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast platov sa pohyboval od 0,5 % v predaji a oprave vozidiel do 9 % v reštauráciách s pohostinstvami. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššie tempo medziročného rastu ako inflácia - reálny rast zaznamenalo 6 z 10 odvetví. Najdynamickejší bol v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,6 %, vo zvyšku odvetví sa pohyboval od 0,2 % v ubytovaní do 2,4 % v maloobchode. Reálny pokles platov evidoval predaj motorových vozidiel vrátane opráv o 3,6 % ako aj vybrané trhové služby o 2,2 %. Miernejšie, do 0,8 % klesli reálne mzdy v priemysle a tiež v informáciách s komunikáciou.