Štát predáva budovu v obci Šurice v okrese Lučenec.
Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil ponuku na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktorá sa nachádza v obci Šurice v okrese Lučenec. Predaj sa uskutoční formou osobitného ponukového konania, pričom záujemcovia môžu svoje cenové ponuky posielať do 5. novembra 2025. Minimálna cena stanovená správcom je 800 eur.
Predmetom ponuky je stavba so súpisným číslom 274 postavená na parcele číslo 499, zapísaná na liste vlastníctva číslo 761. Súčasťou majetku je aj betónová rampa. Záujemcovia môžu po dohode absolvovať obhliadku nehnuteľnosti a podrobnosti o ponuke získajú na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, kde možno nahliadnuť aj do znaleckého posudku.
Podľa podmienok konania musia záujemcovia doručiť cenovú ponuku v písomnej podobe v zapečatenej obálke na adresu okresného úradu. Správca zároveň upozorňuje, že má právo ponuku kedykoľvek zrušiť v súlade so zákonom o správe majetku štátu.