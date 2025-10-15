Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 15. októbra 2025 o 19:20
Čas čítania 0:32

Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Budovu na juhu Slovenska môžeš kúpiť za 800 eur

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Štát predáva budovu v obci Šurice v okrese Lučenec.

Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil ponuku na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktorá sa nachádza v obci Šurice v okrese Lučenec. Predaj sa uskutoční formou osobitného ponukového konania, pričom záujemcovia môžu svoje cenové ponuky posielať do 5. novembra 2025. Minimálna cena stanovená správcom je 800 eur.

Predmetom ponuky je stavba so súpisným číslom 274 postavená na parcele číslo 499, zapísaná na liste vlastníctva číslo 761. Súčasťou majetku je aj betónová rampa. Záujemcovia môžu po dohode absolvovať obhliadku nehnuteľnosti a podrobnosti o ponuke získajú na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, kde možno nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Podľa podmienok konania musia záujemcovia doručiť cenovú ponuku v písomnej podobe v zapečatenej obálke na adresu okresného úradu. Správca zároveň upozorňuje, že má právo ponuku kedykoľvek zrušiť v súlade so zákonom o správe majetku štátu.

ropk
Zdroj: ropk.sk
15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
15. októbra 2025 o 14:01 Čas čítania 0:50 NATO a EÚ chcú vybudovať „múr proti dronom“. Nový obranný systém má pokryť celé územie Európy NATO a EÚ chcú vybudovať „múr proti dronom“. Nový obranný systém má pokryť celé územie Európy
15. októbra 2025 o 13:22 Čas čítania 0:18 Billa sťahuje z predaja zelené jalapeño. Produkt môže obsahovať nadlimitné množstvo pesticídov Billa sťahuje z predaja zelené jalapeño. Produkt môže obsahovať nadlimitné množstvo pesticídov
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
včera o 17:32
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred 2 dňami
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
včera o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
dnes o 08:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 17:32
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
dnes o 09:40
Tragédia na diaľnici D1 pri Bratislave. Pri nehode zomrel člen strany Demokrati Michal Pavlík
Tragédia na diaľnici D1 pri Bratislave. Pri nehode zomrel člen strany Demokrati Michal Pavlík
pred 2 dňami
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
8. 10. 2025 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
8. 10. 2025 9:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Lifestyle news
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“ pred 3 hodinami
Po Edovi Geinovi príde brutálna vrahyňa. Vieme, o kom bude ďalšia séria Monsters od Netflixu dnes o 14:24
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video dnes o 11:09
Gucci, Chloé a Loewe dostali miliónové pokuty. Môžu za to ich cenové praktiky dnes o 10:42
Marshmello príde do Ostravy. Maskovaný DJ budúci rok vystúpi na festivale Beats for Love dnes o 09:47
Kim Kardashian predstavila kontroverznú spodnú bielizeň. Jej značka SKIMS ponúka chlpaté tangáče dnes o 09:17
Polícia rieši kuriózny problém. Tvorcom AI prankov s ľuďmi bez domova hrozia dva roky za mrežami dnes o 08:12
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom dnes o 07:23
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo včera o 18:56
Jovinečko a Bergino spúšťajú vlastnú live šou. Avizujú, že ich vystúpenie bude kontroverzné včera o 17:14
Slovensko Všetko
Hnutie Brat za brata si zakladá vlastnú informačnú službu. Chce zbierať dáta o ľuďoch, ktorí poškodzujú krajinu
pred hodinou
Hnutie Brat za brata si zakladá vlastnú informačnú službu. Chce zbierať dáta o ľuďoch, ktorí poškodzujú krajinu
Hnutie Brat za brata spúšťa vlastnú „Národnú informačnú službu“.
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
dnes o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
Výroky Petra Kotlára o vakcínach preveruje polícia. Pomáha mu Štefan Harabin
dnes o 13:03
Výroky Petra Kotlára o vakcínach preveruje polícia. Pomáha mu Štefan Harabin
Pred Bratislavou sa stále tvoria kolóny. Obmedzenia potrvajú až do večera
dnes o 15:22
Pred Bratislavou sa stále tvoria kolóny. Obmedzenia potrvajú až do večera
Rezort zdravotníctva plánuje modernizáciu nemocníc. Tieto nemocnice sa dočkajú nového vybavenia či rekonštrukcie
dnes o 14:02
Rezort zdravotníctva plánuje modernizáciu nemocníc. Tieto nemocnice sa dočkajú nového vybavenia či rekonštrukcie
Rodičovský príspevok sa od januára 2026 zvýši. Jeho výška prekročí hranicu 500 eur
dnes o 12:05
Rodičovský príspevok sa od januára 2026 zvýši. Jeho výška prekročí hranicu 500 eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Zahraničie Všetko
REBRÍČEK: Nemci určili najnespoľahlivejšie autá. V zozname sú známe značky
dnes o 08:57
REBRÍČEK: Nemci určili najnespoľahlivejšie autá. V zozname sú známe značky
dnes o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
včera o 16:14
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
dnes o 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
Podľa bezpečnostného analytika Vladimíra Bednára už nie je prítomnosť dronov nad naším územím len hypotéza, ale realita.
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
dnes o 11:20
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
8. 10. 2025 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia