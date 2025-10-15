Tieto značky zaradili medzi najnespoľahlivejšie automobily.
Podľa rebríčka nemeckej STK TÜV Report 2024 patrí medzi najmenej spoľahlivé auta Dacia. Spoločnosť vykonala 10,2 milióna kontrol a zostavila podľa toho rebríček nespoľahlivých starších áut, informuje portál Autoviny.sk.
Medzi nespoľahlivé vozidlá patria aj automobily značky BMW, Renault, Nissan a Fiat. Naopak, najspoľahlivejšie sú autá od Audi, Mercedesu a Volkswagenu.
Najhoršie 6- a 7-ročné autá:
- Dacia Duster
- BMW radu 5 a 6
- Dacia Dokker
Najhoršie 8- a 9-ročné autá:
- Dacia Logan
- Fiat Punto
- Dacia Dokker
Najhoršie 10- a 11-ročné autá:
- Renault Clio
- Dacia Logan
- Renault Twingo
Najhoršie 12- a 13-ročné autá:
- Nissan Qashqai
- Renault Twingo
- Dacia Logan