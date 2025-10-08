Kategórie
Karin Ondrušová
dnes 8. októbra 2025 o 14:16
Čas čítania 4:28

Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

Kategória:
Slovensko
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Zdroj: TASR - Alexandra Moštková

Prinášame ti zoznam 15 užitočných otázok a odpovedí, ktoré ti pomôžu orientovať sa v zmenách.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky plánuje ďalšiu zásadnú reformu predškolského vzdelávania. Od roku 2027 by sa mala povinná škôlka posunúť zo súčasných 5 rokov na 4 roky a od roku 2028 už dokonca na 3 roky. Ide o jednu z najväčších zmien vo vzdelávacom systéme za posledné desaťročia. 

Prečo sa vlastne hovorí o povinnej škôlke od troch rokov?

Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že kvalitné vzdelávanie od raného veku je najúčinnejším nástrojom na vyrovnávanie životných šancí. Cieľom je znížiť vzdelávacie nerovnosti, pomôcť deťom zo znevýhodneného prostredia a priblížiť Slovensko k priemeru EÚ v zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov.

Podľa niektorých odborníkov práve predškolské vzdelávanie určuje, ako úspešné budú deti v škole a neskôr aj v pracovnom živote. Silné základy už v škôlke dokážu znížiť riziko neúspechu na základnej škole, predchádzať vylúčeniu zo spoločnosti a zvyšovať budúcu produktivitu jedinca.

Škôlka
Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Ako by mala podľa návrhu vyzerať predškolská dochádzka  – je to celodenná povinnosť alebo stačí pol dňa?

Dochádzka sa bude odvíjať od veku dieťaťa: 3 - 5 rokov: minimálne 3 hodiny denne (v adaptačnom období aspoň 1 hodinu), od 5 rokov do nástupu do základnej školy: minimálne 4 hodiny denne. Prázdniny sa do povinnosti nezapočítavajú, no rodičia môžu dieťa prihlásiť do škôlky aj počas nich. Pri zdravotnom znevýhodnení je možné rozsah individuálne znížiť.

Existujú v rámci povinného predprimárneho vzdelávania nejaké výnimky?

Áno, existuje možnosť domáceho vzdelávania, ale len do dovŕšenia 5. roku dieťaťa. Rodič musí mať aspoň stredoškolské vzdelanie s maturitou, následne obec písomne informovať o tejto forme vzdelávania a postupovať podľa vzdelávacích pokynov zverejnených ministerstvom. Medzi 4. a 5. rokom sa uskutoční hodnotenie v materskej škole – ak dieťa nepreukáže dostatočný pokrok, rodič je povinný zapísať ho do škôlky. Náklady na domácu formu vzdelávania znáša rodina sama.

Náhľadový obrázok: TASR - Alexandra Moštková
