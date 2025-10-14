Kategórie
Katarina Jánošíková TASR
dnes 14. októbra 2025 o 16:14
Čas čítania 0:42

Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu

Zahraničie
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
Zdroj: TASR AP

Našťastie nedošlo k stratám na životoch.

Ruské sily zasiahli humanitárny konvoj OSN v Chersonskej oblasti na Ukrajine, ktorú čiastočne spravuje Moskva, uviedli v utorok ukrajinské úrady. Podľa ich vyjadrení nedošlo k stratám na životoch, informuje správa agentúry AFP.

Vojna na Ukrajine
Zobraziť galériu
(5)


Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin ozrejmil, že Moskva konvoj zasiahla neďaleko frontovej línie v obci Bilozerka. „Okupanti svojvoľne zacielili drony a delostrelectvo na kamióny (Úradu OSN pre humanitárne záležitosti) OCHA. Išlo o štyri biele označené nákladné autá s pomocou pre ľudí, nie s vojenským vybavením. Jedno vozidlo zhorelo a ďalšie zaznamenalo vážne poškodenie,“ uviedol Prokudin na sociálnych sieťach.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Zvyšné kamióny podľa jeho slov neutrpeli žiadnu ujmu. Prokudin zverejnil fotografiu, na ktorej vidno biele nákladné auto s emblémom Svetového potravinového programu v plameňoch a stúpajúci čierny dym.


Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha útok označil za „ďalšie brutálne porušenie medzinárodného práva, ktoré dokazuje úplné pohŕdanie Ruska životmi civilistov a jeho medzinárodnými záväzkami“. OSN ani Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.


Ukrajinské úrady a humanitárne organizácie počas takmer štyroch rokov ruskej invázie opakovane uvádzajú, že ich zamestnanci a zariadenia sú terčom bombardovania moskovských síl, pripomína AFP.

26. augusta 2025 o 9:14 Čas čítania 0:52 Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov". Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov
14. októbra 2025 o 8:40 Čas čítania 0:40 EÚ chce stíhať Putina. Začala financovať osobitný tribunál za zločiny agresie proti Ukrajine
12. októbra 2025 o 15:00 Čas čítania 1:11 USA pomáhajú Kyjevu s cielením útokov na Rusko. Cieľom je prinútiť Putina k rokovaniam o ukončení vojny
Vojna na Ukrajine
Zdroj: TASR AP
Ukrajina
