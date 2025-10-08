Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Meteorológovia upozorňujú, že na severe Slovenska hrozí v piatok víchrica. Vietor na horách treba podľa SHMÚ očakávať v okresoch Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť miestami rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy platia v piatok 10. októbra od 12.00 h do soboty 11. októbra 12.00 h.
