Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 19:28
Čas čítania 0:20

Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h

Kategória:
Slovensko
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.

Meteorológovia upozorňujú, že na severe Slovenska hrozí v piatok víchrica. Vietor na horách treba podľa SHMÚ očakávať v okresoch Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť miestami rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy platia v piatok 10. októbra od 12.00 h do soboty 11. októbra 12.00 h.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Ján Krošlák
dnes o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

