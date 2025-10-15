Pri nehode zomrel člen strany Demokrati.
- Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy došlo v stredu nadránom k vážnej dopravnej nehode.
- Krátko pred 4.45 h sa zrazila dodávka s nákladným autom a obe vozidlá skončili mimo vozovky.
- Vodič dodávky zomrel na mieste. Podľa informácií tvnoviny.sk išlo o člena mimoparlamentnej strany Demokrati Michala Pavlíka, ktorý mal 38 rokov.
Širší kontext: Informáciu potvrdil predseda strany Jaroslav Naď, ktorý sa už stretol s Pavlíkovou manželkou. Pavlík bol otcom dvoch dcér a podľa príspevkov na sociálnych sieťach v minulosti pôsobil ako koordinátor referenda za predčasné voľby.
Polícia upozorňuje, že v danom úseku je diaľnica prejazdná len v ľavom jazdnom pruhu a vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
