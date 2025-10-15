Hnutie Brat za brata spúšťa vlastnú „Národnú informačnú službu“.
- Hnutie Brat za brata predstavilo novú iniciatívu s názvom Národná informačná služba (NIS). Podľa svojich slov ju vytvorilo preto, že „ak SIS chráni politikov, oni budú chrániť Slovensko“.
- Tvrdia, že budú zbierať informácie o ľuďoch, ktorí podľa nich prekrúcajú históriu či ničia kultúru a tradície.
- Zriadiť chcú aj štúdio, kde budú svoje zistenia zverejňovať a pozývať dotknuté osoby, aby reagovali. Informujú o tom Hoaxy a podvody.
Širší kontext: Predseda hnutia Peter Alexa uviedol, že NIS funguje už približne štyri mesiace, no teraz ju oficiálne predstavujú.
Podľa portálu Hoaxy a podvody ide o znepokojujúci krok, keďže hnutie má dlhodobo preukázateľné väzby na ruský režim. Jeho predstavitelia sa objavujú na podujatiach ruskej ambasády, predseda Alexa sa stretol so šéfom ruskej rozviedky Sergejom Naryškinom a od ruského veľvyslanca si prevzal ocenenie od Vladimira Putina.
Projekt vyvoláva otázky zákonnosti, ochrany súkromia a možného zastrašovania osôb. Diskreditácia oponentov prostredníctvom manipulácie s informáciami je podľa nich jednou z najčastejších techník ruskej propagandy.
