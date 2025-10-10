Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 10. októbra 2025 o 12:12
Čas čítania 0:19

Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu

Slovensko
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Webovú stránku na kontrolu priestupkov spravuje Ministerstvo vnútra SR.

Ministerstvo vnútra SR spravuje webovú stránku, na ktorej si šoféri môžu zistiť, či im nepríde pokuta za porušenie rýchlosti. Ak chceš túto službu využiť, potrebuješ len čítačku s čipom a občiansky preukaz.

„Služba umožní priestupcom elektronický prístup k zoznamu priestupkov v gescii MV SR, ktorých sa priestupca dopustil a sú zaevidované. Následne je možné pre vybranú pokutu zobraziť detail a v prípade udelenej pokuty aj stav daného záväzku priestupcu voči MV SR. Služba bude poskytnutá po identifikácii konkrétneho priestupcu,“ píše ministerstvo na webe. 

Polícia.
Polícia. Zdroj: TASR
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj
