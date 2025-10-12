Estónsko uzavrelo cestu vedúcu cez ruské územie pre podozrivý pohyb ozbrojencov.
Skupinu ruských ozbrojencov zaznamenali na ceste cez výbežok ruského územia zasahujúceho do vnútrozemia Estónska. Cez tento úsek môžu Estónci prejsť autom, tamojší Úrad pre políciu a pohraničnú stráž však k nemu v piatok dočasne uzavrel prístup.
Estónsky minister vnútra Igor Taro v sobotu vo večerných hodinách uviedol, že podľa najnovších informácií ozbrojená skupina oblasť už opustila.
Dotknuté územie, známe pod označením Saatská čižma, sa nachádza v juhovýchodnom Estónsku a ide o oblasť v tvare čižmy na ruskom území s rozlohou 115 hektárov, ktorá zasahuje do Estónska. Estónci a občania z iných krajín môžu cez túto oblasť prechádzať autom bez povolenia, avšak počas prechodu nesmú zastaviť. Estónska cesta číslo 178 medzi obcami Lutepää a Sesniki prechádza ruským územím v dĺžke približne jeden kilometer.
Estónska pohraničná stráž, na rozdiel od ruskej, nemá v týchto oblastiach žiadne právomoci. Ako podotkol estónsky minister vnútra, na prítomnosti ozbrojených ruských pohraničníkov v oblasti Saatskej čižmy nie je nič nezvyčajné, tentoraz však ozbrojená ruská jednotka stála uprostred cesty, ktorá cez ňu prechádza. Ruskí pohraničníci nič podobné doposiaľ neurobili, uviedol Taro.
PPA ešte v piatok večer uviedla, že k uzatvoreniu cesty došlo po tom, čo pohraničná stráž zaznamenala na ruskej strane väčšiu aktivitu než zvyčajne. Cieľom uzávierky cesty bolo zabrániť možným provokáciám a incidentom a zabezpečiť bezpečnosť estónskych občanov, uvádza ERR.
Ozbrojenú skupinu v uniformách identifikovali ako hrozbu
V sobotu úrad zverejnil aj videozáznam, na ktorom bolo vidieť skupinu siedmich ľudí vo vojenských uniformách, ako stoja na ceste, držia zbrane a väčšinou si zakrývajú tváre, čo vyhodnotil ako jasnú hrozbu.
🇪🇪 Estonia has closed a section of its border with Russia after detecting unusual military activity on the Russian side— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2025
The incident occurred near Saatse, where part of the road runs through Russia’s Pskov region. Estonian border guards noticed an unusual number of Russian… pic.twitter.com/lBDZ5mhBjW
„Začali sme zastavovať vozidlá na oboch stranách Saatskej čižmy a informovali vodičov o situácii, pričom sme ich upozornili na hliadky v oblasti. Väčšina vodičov pokračovala v jazde, hoci niektorí sa otočili späť. Pohraničná stráž si vyžiadala informácie od ruskej strany o dianí v oblasti. Ich odpoveďou bolo, že sa nič nedeje, že ide o úplne rutinné operácie. Pre nás to bola hrozba, kvôli ktorej sme museli rozhodnúť o dočasnom uzavretí cesty,“ povedal médiám veliteľ estónskej pobrežnej stráže Meelis Saarepuu.
Pozdĺž ruskej strany hranice sa podľa neho pohybovalo viac než desať ozbrojencov a situácia v oblasti zostáva napätá.
„Sme svedkami neustáleho testovania a provokácií zo strany Ruskej federácie – krádeží hraničných značiek, vytvárania hraničných radov alebo rušenia GPS signálov,“ zdôraznil Saarepuu. Uzávera a príslušná obchádzka zostane v platnosti najmenej do utorka 14. októbra, uvádza stanica ERR.