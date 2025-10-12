Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 12. októbra 2025 o 14:23
Čas čítania 1:44

VIDEO: Estónske úrady zverejnili zábery ruských ozbrojencov na hranici. Cestu cez ruské územie uzavreli

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: Estónske úrady zverejnili zábery ruských ozbrojencov na hranici. Cestu cez ruské územie uzavreli
Zdroj: Wikimedia Commons/Marostegui

Estónsko uzavrelo cestu vedúcu cez ruské územie pre podozrivý pohyb ozbrojencov.

Skupinu ruských ozbrojencov zaznamenali na ceste cez výbežok ruského územia zasahujúceho do vnútrozemia Estónska. Cez tento úsek môžu Estónci prejsť autom, tamojší Úrad pre políciu a pohraničnú stráž však k nemu v piatok dočasne uzavrel prístup. 

Estónsky minister vnútra Igor Taro v sobotu vo večerných hodinách uviedol, že podľa najnovších informácií ozbrojená skupina oblasť už opustila.

Dotknuté územie, známe pod označením Saatská čižma, sa nachádza v juhovýchodnom Estónsku a ide o oblasť v tvare čižmy na ruskom území s rozlohou 115 hektárov, ktorá zasahuje do Estónska. Estónci a občania z iných krajín môžu cez túto oblasť prechádzať autom bez povolenia, avšak počas prechodu nesmú zastaviť. Estónska cesta číslo 178 medzi obcami Lutepää a Sesniki prechádza ruským územím v dĺžke približne jeden kilometer.

Estónska pohraničná stráž, na rozdiel od ruskej, nemá v týchto oblastiach žiadne právomoci. Ako podotkol estónsky minister vnútra, na prítomnosti ozbrojených ruských pohraničníkov v oblasti Saatskej čižmy nie je nič nezvyčajné, tentoraz však ozbrojená ruská jednotka stála uprostred cesty, ktorá cez ňu prechádza. Ruskí pohraničníci nič podobné doposiaľ neurobili, uviedol Taro.

21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať

PPA ešte v piatok večer uviedla, že k uzatvoreniu cesty došlo po tom, čo pohraničná stráž zaznamenala na ruskej strane väčšiu aktivitu než zvyčajne. Cieľom uzávierky cesty bolo zabrániť možným provokáciám a incidentom a zabezpečiť bezpečnosť estónskych občanov, uvádza ERR.

Ozbrojenú skupinu v uniformách identifikovali ako hrozbu

V sobotu úrad zverejnil aj videozáznam, na ktorom bolo vidieť skupinu siedmich ľudí vo vojenských uniformách, ako stoja na ceste, držia zbrane a väčšinou si zakrývajú tváre, čo vyhodnotil ako jasnú hrozbu.

„Začali sme zastavovať vozidlá na oboch stranách Saatskej čižmy a informovali vodičov o situácii, pričom sme ich upozornili na hliadky v oblasti. Väčšina vodičov pokračovala v jazde, hoci niektorí sa otočili späť. Pohraničná stráž si vyžiadala informácie od ruskej strany o dianí v oblasti. Ich odpoveďou bolo, že sa nič nedeje, že ide o úplne rutinné operácie. Pre nás to bola hrozba, kvôli ktorej sme museli rozhodnúť o dočasnom uzavretí cesty,“ povedal médiám veliteľ estónskej pobrežnej stráže Meelis Saarepuu.

Pozdĺž ruskej strany hranice sa podľa neho pohybovalo viac než desať ozbrojencov a situácia v oblasti zostáva napätá.

„Sme svedkami neustáleho testovania a provokácií zo strany Ruskej federácie – krádeží hraničných značiek, vytvárania hraničných radov alebo rušenia GPS signálov,“ zdôraznil Saarepuu. Uzávera a príslušná obchádzka zostane v platnosti najmenej do utorka 14. októbra, uvádza stanica ERR.

19. septembra 2025 o 21:44 Čas čítania 1:13 AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
22. septembra 2025 o 13:33 Čas čítania 0:53 NATO bude rokovať o incidente nad Estónskom. Aliancia aktivovala článok 4 po invázii na Ukrajinu už tretíkrát NATO bude rokovať o incidente nad Estónskom. Aliancia aktivovala článok 4 po invázii na Ukrajinu už tretíkrát
22. septembra 2025 o 8:59 Čas čítania 0:29 Trump vydal jasné stanovisko: USA by bránili krajiny EÚ v prípade, ak by ich napadlo Rusko Trump vydal jasné stanovisko: USA by bránili krajiny EÚ v prípade, ak by ich napadlo Rusko
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Estónsko Rusko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Marostegui
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:30
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
dnes o 12:00
Zima bude tento rok poriadne studená. Slováci sa musia pripraviť na časté sneženie
Zima bude tento rok poriadne studená. Slováci sa musia pripraviť na časté sneženie
8. 10. 2025 17:14
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
dnes o 08:06
Otcovia môžu od štátu získať až 1 000 eur. Splniť musia jednu podmienku
Otcovia môžu od štátu získať až 1 000 eur. Splniť musia jednu podmienku
dnes o 07:30
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
8. 10. 2025 17:14
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
dnes o 12:00
Zima bude tento rok poriadne studená. Slováci sa musia pripraviť na časté sneženie
Zima bude tento rok poriadne studená. Slováci sa musia pripraviť na časté sneženie
8. 10. 2025 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
8. 10. 2025 9:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
8. 10. 2025 7:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Lifestyle news
Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok dnes o 11:07
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní dnes o 10:47
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) včera o 13:36
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr včera o 12:54
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión včera o 09:21
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta včera o 08:52
Ligu majstrov možno už čoskoro uvidíš aj na Netflixe. UEFA mení pravidlá pre streamovacie platformy pred 2 dňami
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu pred 2 dňami
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
dnes o 09:22
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
Pobaltské štáty pripravujú evakuačné plány pre prípad ruskej agresie.
USA pomáhajú Kyjevu s cielením útokov na Rusko. Cieľom je prinútiť Putina k rokovaniam o ukončení vojny
dnes o 15:00
USA pomáhajú Kyjevu s cielením útokov na Rusko. Cieľom je prinútiť Putina k rokovaniam o ukončení vojny
Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu. Chystá sa ju potrestať za jediný krok
včera o 07:09
Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu. Chystá sa ju potrestať za jediný krok
VIDEO: V obľúbenom letovisku kosatky potopili plachetnicu. Päťčlennú posádku zachránili rybári
dnes o 15:41
VIDEO: V obľúbenom letovisku kosatky potopili plachetnicu. Päťčlennú posádku zachránili rybári
Z liečebne v Prahe ušiel nebezpečný muž. V minulosti sekerou zaútočil na ženu s kočiarom
včera o 12:30
Z liečebne v Prahe ušiel nebezpečný muž. V minulosti sekerou zaútočil na ženu s kočiarom
Sankcie a vojna doliehajú na ruský priemysel. Najväčšie firmy obmedzujú výrobu a znižujú počet pracovníkov
včera o 16:30
Sankcie a vojna doliehajú na ruský priemysel. Najväčšie firmy obmedzujú výrobu a znižujú počet pracovníkov
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Mnohé známe firmy skončili v posledných mesiacoch v úpadku alebo skrachovali. Patria medzi nich aj populárne mená
pred 2 dňami
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Slovensko Všetko
Prezident hovoril s Gašparom aj o jeho dopravnej nehode. Dodal, že voči šéfovi SIS nemá nedôveru
pred 2 hodinami
Prezident hovoril s Gašparom aj o jeho dopravnej nehode. Dodal, že voči šéfovi SIS nemá nedôveru
pred 3 hodinami
Šutaj Eštok odmieta zverejniť, kto letel vládnym lietadlom do Nemecka. Žilinkovi odkázal, že sa môžu stretnúť na súde
dnes o 12:00
Zima bude tento rok poriadne studená. Slováci sa musia pripraviť na časté sneženie
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
pred 3 dňami
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
8. 10. 2025 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
7. 10. 2025 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
7. 10. 2025 6:30
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia