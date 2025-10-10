Niektoré firmy krachujú aj napriek pozitívnym ziskovým hodnotám.
September bol pre mnohé firmy zlomový. Upadli alebo zbankrotovali viaceré podniky, ktoré štátu dokopy dlžia takmer 31 miliónov eur. Úpadok nepostihol len malé firmy, ale aj známe značky s bohatou históriou. Podľa analytikov sú to prvé prejavy konsolidácie, informuje portál regióny.sk.
Spolu sa do úpadku dostalo 33 firiem, z toho 29 zbankrotovalo. V počte vyhlásených konkurzov behom roku 2025 sa september zaradil na druhú najvyššiu priečku.
Medziročne ide o nárast o takmer 21 % a medzikvartálne o 13 %. Upozornila na to spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.
Za prvé tri kvartály roku 2025 sa až 241 podnikateľov nachádzalo v úpadku, z toho 225 v konkurze a 16 v reštrukturalizácii. Najväčším dlžníkom je neznáma firma a hydináreň. Za mesiac september vyhráva titul najväčší dlžník HYDINA SLOVENSKO s.r.o. z Lieskovca. Táto firma dlží daniarom až 21 miliónov eur a ďalších 313-tisíc eur Sociálnej poisťovni. Čelí podozreniam z finančných machinácií a kým v roku 2022 ich tržby dosahovali 18 miliónov eur, v roku 2024 sa výrazne prepadli na 72-tisíc.
Druhou firmou s najväčším dlhom je neznáma bratislavská firma ZEDAS s. r. o. Táto firma má niekoľko rokov po sebe nulové tržby a dlh voči štátnym orgánom sa jej vyšplhal až na 4,6 milióna.
Mobiletouch Slovakia napriek dobrým výsledkom s najväčším obratom spomedzi zbankrotovaných firiem taktiež neminul konkurz. Krach prišiel v roku 2024, keď podnik zarobil rekordných 338-tisíc eur a zamestnával 25 až 49 ľudí.
Majitelia pôvodom z Rakúska sa aj napriek tomu rozhodli poslať firmu do bankrotu. „Ide o ďalší príklad zahraničného investora, ktorému konsolidácie verejných financií pomocou neustáleho zvyšovania daní a odvodov zhoršujú domáce podnikateľské prostredie natoľko, že Slovensko je pre nich čoraz menej atraktívne,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF.
Mliekareň Gemermilk rs je ďalšou firmou na zozname, zastavila výrobu už v lete a dnes rozpredáva majetok a prepúšťa posledných zamestnancov. Spolu s mliekarňou je na zozname aj tradičný výrobca náradia Herman Slovakia Production. Hoci značka na trhu pôsobí už 33 rokov, v roku 2024 jej tržby klesli z 6 na 5,5 milióna eur a dostala sa do straty.