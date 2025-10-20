Kategórie
TASR
dnes 20. októbra 2025 o 16:31
Čas čítania 0:49

Baníci dostanú od januára vyšší kompenzačný príspevok. Sumy sa zvýšia podľa praxe

Baníci dostanú od januára vyšší kompenzačný príspevok. Sumy sa zvýšia podľa praxe
Zdroj: goodfon/mikigor04

Zvýšenie sa týka aj koeficientov, podľa ktorých sa príspevky počítajú.

Od januára budúceho roka by sa mali zvýšiť sumy kompenzačného príspevku baníkom, a to koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2025. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Osoby, ktoré pracovali najmenej tri alebo šesť rokov v baníctve, by mohli dostať 270,4 eura mesačne, čo je zvýšenie oproti aktuálnemu roku o 9,6 eura. Tí, ktorí boli zamestnaní v baníctve najmenej desať či 15 rokov, by mohli mať nárok na 473,1 eura mesačne. Rovnako sa upravia aj koeficienty, podľa ktorých sa vypočítava zvýšenie sumy kompenzačného príspevku baníkom. V prípade, že ľudia odpracovali viac ako tri roky v baníctve, by sa tento koeficient mal zvýšiť na 23,7 a pri baníkoch s viac ako desaťročnou praxou by to malo byť 31,5.

„Navrhovaná úprava súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom si v roku 2026 vyžiada zvýšenie čerpania finančných prostriedkov na uvedené štátne sociálne dávky v sume 338 287 eur. Výdavky vyplývajúce z návrhu opatrenia v rokoch 2026 až 2028 budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na príslušný rozpočtový rok,“ uviedol rezort práce v dôvodovej správe.

baníci
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
