Protimonopolný úrad hovorí, že za vysoké ceny v obchodoch môžu najmä vysoké ceny energií pre výrobcov. „Nie je vidno, že by maloobchodníci zažili nejaký extrémny nárast ziskovosti. To proste nie je vidno. Čo je vidno, že prvé dva roky inflačnej krízy narástli veľmi zisky poľnohospodárom,“ uviedol riaditeľ analytickej jednotky PMÚ Vladimír Peciar, informuje TA3.
„Maloobchod s potravinami pociťuje zníženú kúpyschopnosť obyvateľstva a zmeny v spotrebiteľskom správaní. Preto najmä pri základných potravinách obchodníci tlačia pultové ceny smerom nadol aj na úkor obchodných prirážok,“ vyplýva zo stanoviska Zväzu obchodu SR. V pluse boli za rok 2022 a 2023, keď ceny v obchodoch stúpli, boli poľnohospodári, výrobcovia a spracovatelia.
Výsledný vplyv na produkt v reťazci má riadenie poľnohospodárskeho sektora. Za vysoké ceny mohli najmä drahé energie a práca výrobcov. Tempo zdražovania sa síce spomalilo, ale prognóza naznačuje, že ceny budú rásť naďalej. Protimonopolný úrad tvrdí, že za to môže slabá konkurencia a nízke čerpanie dotácií.