Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Katarína Jánošíková
dnes 19. októbra 2025 o 15:23
Čas čítania 0:37

Potraviny budú stále drahšie. Môžu za to vysoké ceny energií

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Potraviny budú stále drahšie. Môžu za to vysoké ceny energií
Zdroj: TASR/AP

Výsledný dopad na produkt v reťazci ovplyvňuje riadenie poľnohospodárskeho sektora.

Protimonopolný úrad hovorí, že za vysoké ceny v obchodoch môžu najmä vysoké ceny energií pre výrobcov. „Nie je vidno, že by maloobchodníci zažili nejaký extrémny nárast ziskovosti. To proste nie je vidno. Čo je vidno, že prvé dva roky inflačnej krízy narástli veľmi zisky poľnohospodárom,“ uviedol riaditeľ analytickej jednotky PMÚ Vladimír Peciar, informuje TA3.

„Maloobchod s potravinami pociťuje zníženú kúpyschopnosť obyvateľstva a zmeny v spotrebiteľskom správaní. Preto najmä pri základných potravinách obchodníci tlačia pultové ceny smerom nadol aj na úkor obchodných prirážok,“ vyplýva zo stanoviska Zväzu obchodu SR. V pluse boli za rok 2022 a 2023, keď ceny v obchodoch stúpli, boli poľnohospodári, výrobcovia a spracovatelia.

Výsledný vplyv na produkt v reťazci má riadenie poľnohospodárskeho sektora. Za vysoké ceny mohli najmä drahé energie a práca výrobcov. Tempo zdražovania sa síce spomalilo, ale prognóza naznačuje, že ceny budú rásť naďalej. Protimonopolný úrad tvrdí, že za to môže slabá konkurencia a nízke čerpanie dotácií.

17. apríla 2025 o 12:18 Čas čítania 1:42 Tieto potraviny extrémne zdraželi. Slováci si v obchode poriadne priplatia Tieto potraviny extrémne zdraželi. Slováci si v obchode poriadne priplatia
28. júla 2025 o 13:02 Čas čítania 0:27 TABUĽKA: Slováci si priplatia za základné potraviny: Najviac zdraželi vajcia a ovocie TABUĽKA: Slováci si priplatia za základné potraviny: Najviac zdraželi vajcia a ovocie
25. januára 2025 o 13:00 Čas čítania 3:09 Mladí Slováci prezradili, koľko eur minú mesačne na potraviny. Za kvalitu si priplatia, väčšina sa zhodla na tejto sume (ANKETA) Mladí Slováci prezradili, koľko eur minú mesačne na potraviny. Za kvalitu si priplatia, väčšina sa zhodla na tejto sume (ANKETA)
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Flickr/Daniel Orth
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Potraviny
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 2 dňami
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 2 dňami
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred hodinou
AKTUÁLNE: Parížske múzeum Louvre vykradli za bieleho dňa. Šperky majú nevyčísliteľnú hodnotu
AKTUÁLNE: Parížske múzeum Louvre vykradli za bieleho dňa. Šperky majú nevyčísliteľnú hodnotu
pred 2 dňami
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 2 dňami
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 2 dňami
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 15:55
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu
pred 2 dňami
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
14. 10. 2025 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
14. 10. 2025 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
15. 10. 2025 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
Lifestyle news
VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy dnes o 10:53
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali dnes o 10:00
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov dnes o 08:56
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia pred 2 dňami
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku pred 2 dňami
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu pred 2 dňami
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur pred 2 dňami
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou pred 2 dňami
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin pred 2 dňami
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu pred 2 dňami
Slovensko Všetko
VIDEO: Osoby v uniforme kopali do muža pred obchodným domom v Dubnici. Zareagovala aj polícia
včera o 14:19
VIDEO: Osoby v uniforme kopali do muža pred obchodným domom v Dubnici. Zareagovala aj polícia
Malo ísť o pracovníkov SBS.
Slovensko sa stáva cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi. Zahraničných obetí pribúda
dnes o 07:32
Slovensko sa stáva cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi. Zahraničných obetí pribúda
Na západe Slovenska našli mŕtveho muža vo vani. Nevylúčili cudzie zavinenie
dnes o 09:33
Na západe Slovenska našli mŕtveho muža vo vani. Nevylúčili cudzie zavinenie
Pri Dunajskej Strede došlo k smrteľnej nehode. O život prišli dvaja ľudia
pred hodinou
Pri Dunajskej Strede došlo k smrteľnej nehode. O život prišli dvaja ľudia
Vodič na juhu Slovenska zrazil muža a z miesta činu ušiel. Chodec nehodu neprežil
včera o 12:38
Vodič na juhu Slovenska zrazil muža a z miesta činu ušiel. Chodec nehodu neprežil
Koniec ženskej antikoncepcie? Europoslanci chcú schváliť „tabletku pre mužov“
včera o 11:58
Koniec ženskej antikoncepcie? Europoslanci chcú schváliť „tabletku pre mužov“
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Zahraničie Všetko
Kto vybral Budapešť na stretnutie Trumpa a Putina? „Tvoja mama,“ odpovedala hovorkyňa Bieleho domu
pred hodinou
Kto vybral Budapešť na stretnutie Trumpa a Putina? „Tvoja mama,“ odpovedala hovorkyňa Bieleho domu
včera o 15:55
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu
dnes o 08:39
V uliciach proti Trumpovi protestovalo takmer 7 miliónov ľudí. Ide o jedny z najväčších demonštrácii v USA
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
Premiér Fico chce presunúť voľby na rok 2027 a koalícia hovorí aj o dlhších mandátoch. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, či to ústava vôbec dovoľuje.
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
15. 10. 2025 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
15. 10. 2025 11:20
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia