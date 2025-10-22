Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.
Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady.
„Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.
Another view of the damaging tornado that hit Ermont, in the northern suburbs of Paris, France today 🌪️👀pic.twitter.com/SY8tXQXVr2— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2025
Regionálny prokurátor Guirec Le Bras pre AFP upresnil, že obeťou je 23-ročný stavebný robotník, pričom zranenia utrpelo aj desať ďalších ľudí - z toho štyria sú v kritickom stave. Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.
Wow! Damaging tornado in Ermont, in the northern suburbs of Paris, France today 🌪️pic.twitter.com/Qwe8JytMw5— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2025