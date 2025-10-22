Meteorológovia odporúčajú zvýšenú opatrnosť, najmä pri pohybe v horách a v oblastiach so silnejšími nárazmi vetra.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred silným vetrom, ktoré platia od štvrtka 23. októbra do piatka 24. októbra. Na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 1. stupňa od štvrtka o 10:00 do piatka do 2:00. Týkajú sa viacerých okresov, vrátane Bratislavy, Senca, Pezinka, Malaciek, Trnavy.
Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom na horách. Na severe Slovenska platia výstrahy 1. a 2. stupňa. Výstrahy 1. stupňa sú v platnosti od štvrtka 4:00 do piatka 10:00, týkajú sa najmä okresov Žilina, Martin a Ružomberok a ďalších.
Výstrahy 2. stupňa platia od štvrtka 14:00 do piatka 8:00 pre okresy Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. Meteorológovia odporúčajú zvýšenú opatrnosť, najmä pri pohybe v horách a v oblastiach so silnejšími nárazmi vetra.