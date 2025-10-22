V blízkosti epicentra obyvatelia hlásili pohyby pohárov, trasenie nábytku a drobné praskliny na omietkach.
V noci, krátko pred 1:00 ráno, zasiahlo juh Maďarska zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Epicentrum sa nachádzalo približne 37 km od mesta Kecskemét v hĺbke 12 km, informuje iMeteo.
Otrasy, ktoré trvali asi 5 sekúnd, bolo možné pocítiť až vo vzdialenosti 100 km, vrátane Budapešti. Mnohí obyvatelia hlásili, že sa im triasli lampy a nábytok. V blízkosti epicentra zaznamenali aj malé praskliny na omietkach.
#Earthquake (#földrengés) possibly felt 1 min 58 sec ago in #Hungary. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 21, 2025
Aj keď Maďarsko neleží priamo na veľkých tektonických zlomochtivých oblastiach, patrí do karpatsko-panónskeho tektonického systému, ktorý je stále mierne seizmicky aktívny. Epicentrum zemetrasenia leží v oblasti viacerých lokálnych zlomov Panónskej panvy.
Najsilnejšie zemetrasenie Maďarsko zasiahlo v roku 1763 pri Komárne s odhadovanou magnitúdou 6,2–6,5.