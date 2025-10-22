Kategórie
Natália Mišániová
dnes 22. októbra 2025 o 11:43
Čas čítania 0:34

Maďarsko zasiahlo zemetrasenie. Otrasy pocítili aj v Budapešti

Maďarsko zasiahlo zemetrasenie. Otrasy pocítili aj v Budapešti
Zdroj: x.com/ @LastQuake

V blízkosti epicentra obyvatelia hlásili pohyby pohárov, trasenie nábytku a drobné praskliny na omietkach.

V noci, krátko pred 1:00 ráno, zasiahlo juh Maďarska zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Epicentrum sa nachádzalo približne 37 km od mesta Kecskemét v hĺbke 12 km, informuje iMeteo.

Otrasy, ktoré trvali asi 5 sekúnd, bolo možné pocítiť až vo vzdialenosti 100 km, vrátane Budapešti. Mnohí obyvatelia hlásili, že sa im triasli lampy a nábytok. V blízkosti epicentra zaznamenali aj malé praskliny na omietkach.

Aj keď Maďarsko neleží priamo na veľkých tektonických zlomochtivých oblastiach, patrí do karpatsko-panónskeho tektonického systému, ktorý je stále mierne seizmicky aktívny. Epicentrum zemetrasenia leží v oblasti viacerých lokálnych zlomov Panónskej panvy.

Najsilnejšie zemetrasenie Maďarsko zasiahlo v roku 1763 pri Komárne s odhadovanou magnitúdou 6,2–6,5.

zemetrasenie, Maďarsko
Zdroj: x.com/ @LastQuake
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Zemetrasenie
Domov
Zdieľať
Diskusia