Voľby by v októbri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD, tretia by bola Republika.
Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Druhý by bol vládny Smer-SD a tretia by skončila aktuálne mimoparlamentná strana Republika. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
PS by podľa prieskumu získalo 23,1 % hlasov. Smer-SD by skončil so 17 % a Republika so ziskom 9,8 % hlasov. Na štvrtom mieste by skončil koaličný Hlas-SD s 9,4 %. Po ňom by nasledovalo Hnutie Slovensko s 8,3 %, KDH so 6,7 %, SaS so 6,3 % a do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,2 % hlasov.
Pred bránami Národnej rady SR by ostala SNS so 4,3 %, ako aj Maďarská aliancia so ziskom 4 %.
Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 40 poslancov. Smer-SD by získal 30 kresiel, Republika 17, Hlas-SD 16 a Hnutie Slovensko 15 kresiel. KDH by malo 12 poslancov, SaS 11 a Demokrati 9 poslancov. Agentúra Focus realizovala prieskum od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov.