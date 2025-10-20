Progresívne Slovensko si udržiava vedúcu pozíciu a Republika zostáva tretia.
Podľa prieskumu agentúry SCIO by najväčšiu podporu v parlamentných voľbách získalo Progresívne Slovensko s 20,87 %. Dáta sa zbierali v období od 10. do 16. októbra.
Na druhom mieste by sa umiestnil Smer s 16,16 % hlasov, tretie miesto patrí strane Republika s 11,58 %.
Hnutie Slovensko (8,78 %) predbehlo Hlas (7,51 %), do parlamentu by sa dostali aj SaS (7,25 %), Demokrati (5,34 %) a KDH (5,22 %). Sme rodina (4,2 %), SNS (3,94 %) a Aliancia (2,03 %) by 5-percentnú hranicu neprekročili.
Analytik Martin Klus upozornil, že októbrové preferencie ukazujú, ako Robert Fico dokázal rozdeliť opozíciu a osloviť konzervatívnych voličov prostredníctvom ústavnej zmeny. Naopak, kresťanskí demokrati stratili podporu natoľko, že sa dostali na hranicu zvoliteľnosti a predbehli ich aj mimoparlamentní Demokrati.