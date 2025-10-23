Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Vo štvrtok treba na Slovensku počítať s vetrom, ktorý bude silný aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre niektoré okresy výstrahy prvého i druhého stupňa.
Výstrahy prvého stupňa pred vetrom ústav vyhlásil v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava, Levice, Nitra, Šaľa, Kežmarok, Poprad a Tvrdošín. Vo väčšine okresov vstúpia do platnosti vo štvrtok o 10.00 h, v niektorých častiach Slovenska o 14.00 h. Platiť by mali predbežne až do piatkovej noci.
Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Od štvrtka 10.00 h budú predbežne v platnosti aj výstrahy pred vetrom na horách prvého a druhého stupňa. Vyhlásené sú takmer v celom Žilinskom kraji, v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Sila vetra môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 160 km/h, čo je silná až mohutná víchrica.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ varoval SHMÚ. Platnosť týchto výstrah by sa predbežne mala skončiť v noci zo štvrtka na piatok.
