Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža pri ceste pri žilinskom Brodne.
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 22-ročného muža, ktorého našli v sobotu dopoludnia vedľa cesty I/11 v katastri žilinskej mestskej časti Brodno. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Telo našli vedľa cesty v smere jazdy od Žiliny na Čadcu. Polícia zistila, že ide o 22-ročného muža, na miesto prizvali znalca z odboru cestnej dopravy. U nebohého nariadili pitvu.
„Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala polícia.
