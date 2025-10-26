Vodiči môžu využiť obchádzkovú trasu cez Betlanovce a Hrabušice a polícia upozorňuje na dodržiavanie dočasného dopravného značenia.
Cesta tretej triedy III/3071 v extraviláne obce Vydrník v okrese Poprad bude od pondelka (27. 10.) 9.00 h úplne uzavretá, a to až do konca tohto roka. Dôvodom sú práce na projekte „Modernizácia železničnej trate“. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Obchádzková trasa povedie po ceste III/3068 cez obec Betlanovce, ďalej po ceste III/3227 cez Hrabušice a následne po ceste III/3071 späť do obce Vydrník - popod veľký železničný podjazd. Po ukončení výstavby bude doprava presmerovaná na novú preložku cesty III/3071 Spišský Štiavnik - Vydrník. „Upozorňujeme vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie,“ uviedla polícia.