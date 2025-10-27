Ruský generál Gerasimov vyhlásil, že strelu otestovali 21. októbra, preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín.
Rusko podľa prezidenta krajiny Vladimira Putina úspešne otestovalo medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) schopnú niesť jadrové hlavice. Putin to vyhlásil v nedeľu po návšteve jedného z veliteľstiev ruských síl pôsobiacich v bojoch na Ukrajine, kde sa stretol s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom. Informujú o tom agentúry TASS, Reuters a AFP.
Gerasimov oznámil, že strelu otestovali 21. októbra, preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Burevestnik podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany.
„Je to jedinečná zbraň, ktorú nikto iný na svete nemá,“ povedal Putin, podľa ktorého má strela takmer neobmedzený dosah a je bezkonkurenčná. Armáde nariadil, aby začala budovať infraštruktúru potrebnú na jej nasadenie.
Podľa Trumpa to „nebolo vhodné“
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že „prezident sa spolu s náčelníkom generálneho štábu Gerasimovom zúčastnil na stretnutí s veliteľmi bojových skupín zapojených do špeciálnej vojenskej operácie“. Termín špeciálna vojenská operácia ruskí predstavitelia používajú na označenie celoplošnej invázie na Ukrajinu, ktorú Rusko spustilo vo februári 2022. Putin bol podľa Peskova plne informovaný o aktuálnej situácii na frontovej línii.
Ruský prezident veleniu armády prízvukoval, aby prijali opatrenia na minimalizovanie ľudských strát na bojisku, keďže bezpečnosť ruských vojakov je prioritou. Vyzval tiež na prijatie opatrení, ktoré umožnia ukrajinským vojakom dobrovoľne sa vzdať.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) „nebolo vhodné“.
„Mal by ukončiť vojnu (na Ukrajine). Vojna, ktorá mala trvať týždeň, sa teraz blíži k štvrtému roku. To by mal robiť namiesto testovania rakiet,“