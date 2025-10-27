Polícia prijme na Dušičky preventívne opatrenia.
- Polícia prijme počas Sviatku všetkých svätých preventívne opatrenia.
- V teréne bude viac hliadok ako bežne.
- Na vodičov zároveň apeluje, aby dodržiavali predpisy a venovali zvýšenú pozornosť chodcom, ktorých bude nielen pri cintorínoch viac.
Citát: „Sviatok všetkých svätých je časom pokoja a úcty, preto je dôležité, aby všetci účastníci cestnej premávky prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bude v tomto období viac policajtov v teréne - dohliadať tak na bezpečnosť, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí cintorínov, kostolov i nákupných centier,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Širší kontext: Ako hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová pripomenula, napriek preventívnym opatreniam a kampaniam začal počet tragických nehôd na slovenských cestách stúpať. Polakovič podotkol, že každá dopravná nehoda je zložitá i pre samotných zasahujúcich policajtov.
„Medzi najťažšie chvíle našej práce patria situácie, keď prídeme na miesto nehody, vidíme rozbité autá, detskú sedačku a ticho, ktoré je ohlušujúcejšie ako sirény. Musíme zaklopať na dvere a oznámiť, že ich milovaný sa už nikdy nevráti. V jedinej sekunde nerozvážnosti sa môže zničiť celý život. Správajme sa tak, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov,“ uzavrel.
