TASR
dnes 27. októbra 2025 o 13:09
Čas čítania 0:41

VIDEO: Turisti po zatmení uviazli v Tatrách. Pomáhať im museli horskí záchranári

VIDEO: Turisti po zatmení uviazli v Tatrách. Pomáhať im museli horskí záchranári
Zdroj: HZS

HZS pomáhala dvom uviaznutým turistom v Západných Tatrách.

Horská záchranná služba v nedeľu 26. októbra pomáhala dvom uviaznutým turistom v Západných Tatrách. Uviaznutie poľského turistu a slovenskej turistky spôsobilo zotmenie a následný chýbajúci zdroj svetla. HZS o tom informovala na webovej stránke.

59-ročný poľský turista uviazol na hlavnom hrebeni Západných Tatier, v exponovanej a bralnatej časti s názvom Skriniarky. Na pomoc mu prišli horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry-Zverovka.

„Počas prebiehajúcej záchrannej akcie bola HZS požiadaná o pomoc aj pre 26-ročnú Slovenku, ktorá sa nachádzala neďaleko Salatína v Západných Tatrách. Nemala zdroj svetla. Po zotmení stratila orientáciu a zišla mimo turistického chodníka,“ priblížili horskí záchranári.

HZS HZS HZS HZS
Do oboch záchranných akcií bolo zapojených spolu desať profesionálnych a dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS. „Obe uviaznuté osoby boli jednotlivo sprevádzané záchranármi, a to aj za pomoci istenia na krátkom lane. Po zostupe do Salatínskej doliny k vrcholovej stanici strediska Roháče-Spálená boli ďalej transportovaní terénnym vozidlom HZS na Dom HZS,“ doplnili.

Záchranná akcia uviaznutej ženy bola ukončená v neskorých nočných hodinách a u muža to bolo v skorých ranných pondelkových hodinách.

