Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 27. októbra 2025 o 17:40
Čas čítania 0:36

Ďalšia slovenská univerzita udelila na 17. novembra voľno. Študenti zostanú v tento deň doma

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšia slovenská univerzita udelila na 17. novembra voľno. Študenti zostanú v tento deň doma
Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh

Zamestnanci a študenti Trnavskej univerzity budú mať 17. novembra rektorské voľno.

  • Rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner udelil na 17. novembra rektorské voľno pre študentov aj zamestnancov univerzity.
  • Podčiarkol, že voľný deň považuje za príležitosť pre všetkých spomaliť a zamyslieť sa nad významom slobody.

Citát: „Sloboda nie je dar, ktorý raz získame, ale záväzok, ktorý si musíme každý deň nanovo potvrdzovať – odvahou myslieť, hovoriť a konať v pravde,“ zdôraznil Lichner.

Širší kontext: Trnavská univerzita si týmto spôsobom pripomína, že akademická sloboda nie je len výsadou, ale aj povinnosťou. „Povinnosťou hľadať pravdu, viesť otvorený dialóg a vytvárať prostredie, kde sa sloboda stáva základom vzdelávania, výskumu aj medziľudských vzťahov,“ uvádza sa ďalej na webe univerzity.

Ďalšia trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda už skôr avizovala, že si 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, uctí pracovným a študijným voľnom pre všetkých jej zamestnancov a študentov. Poukázala pritom aj na to, že 17. november je tiež Medzinárodným dňom študentstva.

Prečítaj si aj tieto články: 

9. júna 2025 o 15:00 Čas čítania 0:45 Univerzita Komenského bude naďalej považovať 17. november za dôležitý sviatok. Študenti budú mať voľno Univerzita Komenského bude naďalej považovať 17. november za dôležitý sviatok. Študenti budú mať voľno
6. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:17 VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť? VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
7. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:13 PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
trnavská univerzita
Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vysoké školy
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 12:24
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Konsolidácia ovplyvní sumu 13. dôchodku
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Konsolidácia ovplyvní sumu 13. dôchodku
dnes o 10:19
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
dnes o 08:49
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v nižších polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v nižších polohách
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 08:49
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v nižších polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v nižších polohách
dnes o 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
22. 10. 2025 8:05
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 3 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Lifestyle news
Hailey Bieber prehovorila o kozmetických úpravách svojej tváre. Prezradila, čo všetko má urobené pred 2 minútami
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz pred 57 minútami
Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato pred hodinou
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) pred 2 hodinami
Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“ pred 3 hodinami
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane dnes o 14:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí dnes o 13:07
Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou dnes o 11:56
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding dnes o 10:58
Slovensko Všetko
Sneženie na Slovensku komplikuje dopravu. Cesta je na mnohých miestach šmykľavá
pred 39 minútami
Sneženie na Slovensku komplikuje dopravu. Cesta je na mnohých miestach šmykľavá
Vodiči si musia dávať na viacerých úsekoch pozor.
VIDEO: Opitý vodič pri Galante vrazil do auta s matkou a dieťaťom. Po zrážke vozidlo preletelo niekoľko metrov
dnes o 14:26
VIDEO: Opitý vodič pri Galante vrazil do auta s matkou a dieťaťom. Po zrážke vozidlo preletelo niekoľko metrov
Výluka v Bratislave sa predlžuje. Opravy pri hlavnej stanici potrvajú do novembra
pred 13 minútami
Výluka v Bratislave sa predlžuje. Opravy pri hlavnej stanici potrvajú do novembra
Gašpar vraj šoféroval v šľapkách. Z miesta nehody chcel údajne odísť, stále pridával plyn
pred 3 hodinami
Gašpar vraj šoféroval v šľapkách. Z miesta nehody chcel údajne odísť, stále pridával plyn
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Konsolidácia ovplyvní sumu 13. dôchodku
dnes o 12:24
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Konsolidácia ovplyvní sumu 13. dôchodku
Vodič v Tatrách zrazil chránené zviera. Na ceste našli mladého rysa ostrovida
pred 2 hodinami
Vodič v Tatrách zrazil chránené zviera. Na ceste našli mladého rysa ostrovida
Ekonomika Všetko
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
10. 10. 2025 15:10
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Začiatok týždňa prinesie sneh a chlad. Horské oblasti na Slovensku zasype až 20 cm čerstvého snehu
dnes o 06:38
Začiatok týždňa prinesie sneh a chlad. Horské oblasti na Slovensku zasype až 20 cm čerstvého snehu
V nižších oblastiach bude prevažne daždivo, ale horské oblasti čaká aj viac ako 20 cm čerstvého snehu.
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
23. 10. 2025 10:10
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
22. 10. 2025 18:18
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
21. 10. 2025 18:34
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia