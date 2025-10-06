Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 6. októbra 2025 o 6:30
Čas čítania 4:17

VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?

Kategória:
Slovensko
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Zdroj: Unsplash/Alexander London

Dohoda o brigádnickej práci študentov je najčastejšou formou zárobku mladých, no čoraz viac z nich si zakladá aj živnosť.

Študenti si často popri škole hľadajú brigády alebo práce na kratší úväzok. Využívajú pracovné portály, ponuky personálnych agentúr, inzeráty na sociálnych sieťach aj voľné miesta priamo v prevádzkach.

Dôležité je nielen to, kde prácu nájdu, ale aj forma, v akej ju vykonávajú. Najčastejšie ide o dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá má výhody aj obmedzenia. Ďalšou možnosťou je živnosť, ktorá prináša väčšiu voľnosť, no spája sa s vyššími povinnosťami.

Vysvetľujeme, kde môžu študenti hľadať prácu, ako funguje dohoda a čo obnáša podnikanie na živnosť.

Refresher sa pravidelne venuje aj spoločenským a politickým témam.

Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officeov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
V tomto článku si prečítaš:
  • Kde si môžu študenti hľadať brigádu alebo prácu na kratší úväzok.
  • Ktoré pracovné portály a agentúry ponúkajú miesta pre mladých.
  • Ako funguje dohoda o brigádnickej práci študentov.
  • Čo treba vedieť o odvodoch a daniach pri dohode.
  • Aké povinnosti prináša živnosť pre študentov.

Portály či pracovné agentúry

Študenti, ktorí chcú popri škole zarobiť, majú na Slovensku hneď niekoľko možností, ako si nájsť brigádu alebo prácu na kratší úväzok. Najčastejším miestom, kde sa začína hľadať, sú pracovné portály. Profesia.sk je najväčší portál s ponukami práce na Slovensku a ponúka aj sekciu s brigádami a prácami na dohodu. Podobne funguje aj Kariera.sk alebo Jooble SK či fajn-brigady.sk.

Okrem portálov fungujú na Slovensku aj personálne agentúry, ktoré prepájajú zamestnávateľov s brigádnikmi. Medzi známe patria napríklad Index Nosluš, Manpower, Grafton alebo Adecco. 

Ďalším miestom, kde si študenti môžu nájsť prácu, je portál Pretlak.sk. Ten sa zameriava najmä na kreatívne profesie – marketing, reklamu, copywriting, dizajn či IT – ale objavujú sa tam aj juniorské pozície, stáže a práce vhodné pre študentov. Výhodou je prehľadné rozdelenie ponúk a moderný štýl inzercie, ktorý je prispôsobený mladým ľuďom.

Veľmi populárne sú aj facebookové skupiny typu Brigády Bratislava, Brigády Košice a mnohé ďalšie. Denne sa tam objavujú nové ponuky, väčšinou ide o krátkodobé práce, keď niekto hľadá rýchlu výpomoc. Pri takýchto inzerátoch si však treba dávať pozor a vždy sa uistiť, že zamestnávateľ ponúkne zmluvu a férovú odmenu.

Brigády si študenti nachádzajú aj priamo v prevádzkach. Kaviarne, reštaurácie či obchody často hľadajú brigádnikov cez plagáty na dverách alebo prostredníctvom odporúčaní. Najmä pred letom alebo Vianocami sa otvára veľa miest v gastre a retaile, kde sú študenti vítaní pre flexibilitu.

Najčastejšie ide o práce v obchodoch, skladoch, administratíve, call centrách, gastronómii alebo na kultúrnych a športových podujatiach. Pre študentov sú atraktívne aj sezónne práce, napríklad pomoc na festivaloch, hostessing či promo akcie.

Základom je mať pripravený stručný životopis, reagovať rýchlo na ponuky a nebáť sa spýtať na flexibilitu rozvrhu. 

Ako funguje dohoda pre študentov?

Študenti najčastejšie pracujú na takzvanej dohode o brigádnickej práci študentov. Tento typ pracovného vzťahu má svoje špecifiká, ktoré sa oplatí poznať ešte pred nástupom do zamestnania.

Kto môže pracovať na dohodu?

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže uzatvoriť iba ten, kto má štatút študenta strednej alebo vysokej školy. Zmluva sa uzatvára písomne a spravidla platí na určitý čas. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať maximálne do konca kalendárneho roka, v ktorom študent dovŕši vek 26 rokov.

Maximálny rozsah práce

Študent na dohodu nemôže odpracovať neobmedzený počet hodín. Zákon stanovuje, že môže ísť najviac o 20 hodín týždenne v priemere za celé obdobie trvania dohody. V praxi to znamená, že v niektorých týždňoch môže študent pracovať viac, v iných menej, no priemer nesmie hranicu 20 hodín presiahnuť.

Odvody a dane

Výhodou dohody pre študentov je, že neplatia všetky odvody ako bežní zamestnanci. Zdravotné poistenie za študentov hradí štát, z brigády sa preto zdravotné odvody neplatia.

Sociálne poistenie je viazané na „odvodovú výnimku“. Ak má študent jednu dohodu a mesačný príjem do 200 eur v hrubom, neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak zarobí viac, z časti nad 200 eur už odvody odvádzať musí.

Na čo si dať pozor

Študenti by mali dbať na to, aby mali uzatvorenú riadnu písomnú dohodu. Odvodová výnimka platí vždy len na jednu dohodu, nie na viac brigád naraz. V dohode má byť uvedený aj výplatný termín, aby mal študent istotu, kedy dostane peniaze. 

Ako funguje živnosť pre študentov

Okrem dohody si môžu študenti na Slovensku založiť aj živnosť. Tento spôsob práce je vhodný najmä pre tých, ktorí nechcú byť viazaní na jedného zamestnávateľa, chcú robiť  vlastné projekty alebo spolupracovať s viacerými firmami naraz. So slobodou však prichádzajú aj povinnosti, ktoré sa oplatí poznať.

Založenie živnosti

Živnosť si môže založiť každý plnoletý študent. Študent si môže živnosť založiť rovnakým spôsobom ako ktokoľvek iný. Urobiť to možno osobne na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk. V prípade online založenia je potrebný občiansky preukaz s čipom, aktivovaný elektronický podpis a čítačka kariet.

Odvody a dane

Na rozdiel od dohody, pri živnosti sa platia odvody a dane samostatne:

  • Zdravotné poistenie – Výhodou pre študenta je, že v prvom roku podnikania nemusí platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, a to ani v minimálnej sume. Povinnosť zaplatiť zdravotné odvody vznikne až po ročnom zúčtovaní v nasledujúcom roku, pričom ich výška sa určí ako 15 % z vymeriavacieho základu.
  • Sociálne poistenie – prvý rok živnostník sociálne odvody neplatí. Povinnosť vzniká až od júla nasledujúceho roka, a to len vtedy, ak príjem za predchádzajúci rok presiahne zákonom stanovenú hranicu (v roku 2025 sa posudzuje hranica príjmu vo výške 8 580,-€ za rok 2024).
  • Daň z príjmov – Pre študenta-živnostníka platia pri dani z príjmov rovnaké pravidlá ako pre ostatných podnikateľov. Ak začne podnikať v roku 2025, prvé daňové priznanie podáva do konca marca 2026 a následne musí daň z príjmov uhradiť jednorazovo. Výška dane závisí od základu dane, teda rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Podľa toho, aký základ dane študentovi vyjde, sa určí aj suma, ktorú bude musieť odviesť štátu.

Na čo si dať pozor

  • Faktúry a účtovníctvo – pri živnosti je nutné viesť evidenciu príjmov a výdavkov a vystavovať faktúry.
  • Pravidelné priznania – živnostník nesmie zabudnúť na daňové priznanie ani na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.
  • Odvody od druhého roka – veľa študentov si neuvedomuje, že sociálne a zdravotné odvody im môžu v druhom roku narásť na stovky eur mesačne, ak mali vyšší príjem.
  • Zodpovednosť – na rozdiel od dohody, kde všetko vybavuje zamestnávateľ, pri živnosti je za odvody aj dane zodpovedný sám študent.
brigáda, zmrzlina, zmrzlináreň
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Práca Správy z domova Študenti Vysoká škola Vysoké školy Zoom in: Back2reality
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: Unsplash/Alexander London
