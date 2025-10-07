Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 7. októbra 2025 o 6:30
Čas čítania 4:13

PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne

PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Študentský život vie poriadne zaťažiť peňaženku, no existuje množstvo spôsobov, ako si výdavky znížiť bez toho, aby si sa musel obmedzovať. Pozri si tipy, ktoré ti môžu ročne ušetriť stovky eur.

Život vysokoškoláka môže byť finančne náročný. Náklady na bývanie, cestovanie, jedlo a školské pomôcky sa rýchlo nazbierajú a brigáda často sotva pokryje všetko potrebné.

Našťastie, existuje množstvo spôsobov, ako si výdavky znížiť, od študentských preukazov cez cashback aplikácie až po výhodné bankové účty. Stačí vedieť, kde hľadať a nebáť sa pýtať na zľavy. Veľakrát ti to dokáže pomôcť s mesačným rozpočtom. V tomto článku ti ponúkame prehľad najlepších spôsobov, ako počas študentského života ušetriť.

Refresher sa pravidelne venuje aj spoločenským a politickým témam. Prečítaj si náš praktický návod, ako si vybaviť hypotéku s úrokom 1 % alebo rady, ako konečne začať šetriť. Prácu redakcie môžeš podporiť ako člen klubu Refresher+.

Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officeov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo by ISIC karta mala byť tvoj najlepší kamarát počas štúdia.
  • Aké výhody ti prinesie Euro<26, aj keď už nie si študent.
  • Ktoré bankové účty ti ušetria desiatky eur ročne.
  • Tipy na mobilné paušály a extra zľavy, na ktoré sa často zabúda.
  • Ako ušetriť na jedle a potravinách.

ISIC – základná výbava každého študenta

ISIC karta je univerzálny preukaz študenta, ktorý okrem identifikácie prináša stovky zliav. Najväčšou výhodou pre denných študentov na slovenských školách je cestovanie vlakmi zadarmo. Ak by si každý týždeň cestoval domov a späť, vieš takto ročne ušetriť stovky eur. Zľavy sa však netýkajú len vlakov. Autobusové lístky u dopravcov ako Slovak Lines či Arriva sú pre držiteľov ISIC lacnejšie, a to aj pri krátkych trasách.

6. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:17 VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť? VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?

V bežnom živote sa karta oplatí aj pri nákupoch. Kníhkupectvá Martinus a Panta Rhei ponúkajú nižšie ceny, ISIC vieš využiť aj pri nakupovaní cez Alzu. Lístok do kina môžeš mať o jedno až tri eurá lacnejší, čo pri pravidelných návštevách spraví peknú sumu.

ISIC funguje aj v online prostredí. Zľavy môžeš využiť na softvéry, ako Adobe Creative Cloud či Microsoft Office 365, ale aj na jazykové kurzy. Nie všetky zľavy sú však uvedené na oficiálnom webe, preto je dobré opýtať sa priamo na prevádzke.

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku.
Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
