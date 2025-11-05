Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10-tisíc eur prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Generálny prokurátor doplnil, že ministerstvo rozhodnutie o udelení pokuty zrušilo v stredu.
Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal. Generálny prokurátor v októbri informoval o podaní protestu prokurátora. Prezident SR má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.
