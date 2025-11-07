AKTUÁLNE: Na východe Slovenska narazil do stromu autobus. Z miesta hlásia viacero zranených

V autobuse sa nachádzalo asi 15 ľudí.
Medzi obcami Mokrance a Čečejovce sa dnes popoludní stala vážna dopravná nehoda. Autobus plný pasažierov zišiel z cesty a narazil priamo do stromu.
Nehoda si podľa polície vyžiadala zranenia u viacerých osôb. Podľa prvotných informácií sa v čase nárazu nachádzalo v autobuse približne pätnásť cestujúcich. Záchranné zložky potvrdili, že viacerí z nich utrpeli zranenia rôzneho rozsahu.
Na mieste okamžite zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Hasiči, záchranári a polícia pracujú na ošetrení zranených a dokumentovaní udalosti.
Polícia v súčasnosti obmedzila dopravu. Vodiči smerujúci medzi Mokrancami a Čečejovcami musia počítať so zdržaním a obmedzeniami. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.