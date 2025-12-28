Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 28. decembra 2025 o 17:00
Čas čítania 0:27

Situácia v Tatrách sa komplikuje: Meteorológia varuje pred orkánom, vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 180 km/h

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Situácia v Tatrách sa komplikuje: Meteorológia varuje pred orkánom, vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 180 km/h
Zdroj: TASR/ Adriána Hudecová

Výstrahu tretieho stupňa vydali pre viaceré okresy.

Pred silným vetrom vo vysokohorskom prostredí platí aktuálne najvyšší stupeň výstrahy. Vietor môže dosiahnuť silu orkánu. Vo výstrahe 3. stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

V polohách nad 1800 metrov sa miestami očakáva mimoriadne silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 - 180 km/h a priemernú rýchlosť 110 - 120 km/h, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán,“ spresnili meteorológovia. Výstraha platí do 20.00 h pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Brezno.

Situácia sa komplikuje aj na Čertovici, kde musia byť šoféri pripravení na nárazový vietor. Rovnako môže silný vietor spôsobiť komplikácie aj v okolí Liptovského Hrádku, kde je navyše spojený so snehovými prehánkami. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC).

28. decembra 2025 o 14:02 Čas čítania 0:35 V Tatrách hrozí lavínové nebezpečenstvo. Horská služba vyzýva na opatrnosť V Tatrách hrozí lavínové nebezpečenstvo. Horská služba vyzýva na opatrnosť
28. decembra 2025 o 10:39 Čas čítania 0:47 Na Slovensku otvorili ďalšie lyžiarske strediská. Podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré Na Slovensku otvorili ďalšie lyžiarske strediská. Podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré
28. decembra 2025 o 9:21 Čas čítania 1:01 Na Slovensko prichádza husté sneženie: V niektorých oblastiach napadne až 30 centimetrov snehu Na Slovensko prichádza husté sneženie: V niektorých oblastiach napadne až 30 centimetrov snehu
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Vysoké Tatry
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
dnes o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
dnes o 07:25
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
dnes o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 07:28
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
dnes o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
včera o 07:28
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
dnes o 07:25
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
dnes o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
dnes o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
3
pred 3 dňami
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
včera o 07:28
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Lifestyle news
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
dnes o 11:33
Prvý supermesiac roka bude viditeľný už v januári. Na oblohe sa objaví aj meteorický roj
dnes o 09:43
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
dnes o 08:37
1
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
včera o 16:57
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
včera o 11:18
Vémola sa mal podieľať na prevoze 20 kg kokaínu z Británie do Česka. Zápasník hovorí, že o kauze nič nevie
včera o 08:38
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
pred 2 dňami
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
pred 2 dňami
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
pred 3 dňami
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
pred 3 dňami
1
Slovensko Všetko
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
dnes o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Zoznam Slovenský pozemkový fond aktualizuje každý polrok.
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
dnes o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
V Tatrách udrel extrémne silný vietor. Zatvorili niektoré obľúbené strediská
dnes o 15:20
V Tatrách udrel extrémne silný vietor. Zatvorili niektoré obľúbené strediská
Na Slovensko prichádza husté sneženie: V niektorých oblastiach napadne až 30 centimetrov snehu
dnes o 09:21
Na Slovensko prichádza husté sneženie: V niektorých oblastiach napadne až 30 centimetrov snehu
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
dnes o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok
dnes o 12:41
PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 2 dňami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Zahraničie Všetko
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
dnes o 12:30
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
pred 3 dňami
VIDEO: Polícia v Česku spálila tri tony drog za miliardy. Najväčší podiel tvoril kokaín z banánových debien
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia