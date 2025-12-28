Výstrahu tretieho stupňa vydali pre viaceré okresy.
Pred silným vetrom vo vysokohorskom prostredí platí aktuálne najvyšší stupeň výstrahy. Vietor môže dosiahnuť silu orkánu. Vo výstrahe 3. stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„V polohách nad 1800 metrov sa miestami očakáva mimoriadne silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 - 180 km/h a priemernú rýchlosť 110 - 120 km/h, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán,“ spresnili meteorológovia. Výstraha platí do 20.00 h pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Brezno.
Situácia sa komplikuje aj na Čertovici, kde musia byť šoféri pripravení na nárazový vietor. Rovnako môže silný vietor spôsobiť komplikácie aj v okolí Liptovského Hrádku, kde je navyše spojený so snehovými prehánkami. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC).