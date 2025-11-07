Robert Fico neskôr tvrdil, že prednášku nestihol.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) mal počas pracovného dňa v Poprade dopoludnia diskutovať so študentmi gymnázia o zahraničnej politike. Nakoniec však do školy neprišiel, informuje portál Aktuality.
Ráno sa pred školou na chodníku objavilo viacero hanlivých nápisov namierených proti predsedovi vlády, ako napríklad „Fico je zradca“, „Ako chutí Putinov ko**t“ so znakom srdca a „Dosť bolo Fica". Zamestnanec školy neskôr nápisy z chodníka odstránil.
Okolo miesta incidentu a v škole sa následne vystriedali viaceré zložky policajného zboru. Mladého muža, ktorý bol autorom hanlivých výrokov, podľa informácií Aktualít medzičasom zadržala polícia. Priamo pri čine ho vraj prichytila riaditeľka školy. Údajne však nebol žiakom tamojšieho gymnázia.
Robert Fico neskôr tvrdil, že prednášku nestihol. „Nestíhal som sa jej zúčastniť. Volali sme pani riaditeľke. Pôjdem tam o pár dní, nič sa nestalo,“ uviedol po brífingu pred popradskou nemocnicou. Na otázku, či bolo zrušenie prednášky spojené s nápismi, premiér odvetil: „Ja neviem, o čom to hovoríte.“ Pri škole sa objavil aj poslanec NR SR Peter Šuca (Smer-SD), ktorý mal premiérovi asistovať.
Tichý protest študentov
Desiatky študentov školy vyjadrili svoj názor neverbálne – už večer predtým sa dohodli, že prídu do školy oblečení v čiernom. V neformálnych rozhovoroch vysvetľovali, že nesúhlasia s Ficovými návštevami Vladimira Putina, s politickou orientáciou "na východ" a jeho správaním voči LGBTI komunite.
Poslankyňa NR SR Darina Luščíková (PS) z okolia Popradu premiéra kritizovala za to, že prednáša na školách, no vysmieva sa študentom s odlišnými postojmi. „Je to pokrytectvo najhrubšieho zrna,“ povedala vo videu spred školy.