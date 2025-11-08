Kategórie
TASR
dnes 8. novembra 2025 o 8:42
Čas čítania 0:41

NDS cez víkend uzavrie úsek R2. Zverejnili obchádzkovú trasu

NDS cez víkend uzavrie úsek R2. Zverejnili obchádzkovú trasu
Zdroj: TASR/Lukáš Mužla

NDS od soboty do pondelka uzatvára úsek cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom

  • Národná diaľničná spoločnosť v sobotu ráno o 7.00 h uzavrela úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom. Uzávera bude trvať do pondelka 10. novembra večera.
  • Počas troch dní premávku odklonia na obchádzkovú trasu po ceste I/16, a to obojsmerne.
  • Dôvodom je napájanie úseku na novú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna, ktorú plánujú sprejazdniť 20. novembra.
  • Uzáveru potrebujú, aby mohli pracovať na napojení existujúceho ťahu R2 na novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna.

Citát: „Práce z bezpečnostných dôvodov nie je možné robiť popri živej premávke,“ pripomenula NDS.

Širší kontext: Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Práce na výstavbe úseku sa začali v roku 2021, rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024. Zvýšila sa aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Aktuálne sa pohybuje na úrovni 270 miliónov eur. „Detailná výsledná cena však bude známa až po ukončení výstavby a vyčíslení všetkých nákladov,“ uviedla v septembri NDS.

cesta
Zdroj: TASR/Lukáš Mužla
Annet X vydala nový album BBYGIRL. Prináša novú hudobnú éru a spoluprácu s Calinom včera o 12:37
