NDS od soboty do pondelka uzatvára úsek cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom
- Národná diaľničná spoločnosť v sobotu ráno o 7.00 h uzavrela úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom. Uzávera bude trvať do pondelka 10. novembra večera.
- Počas troch dní premávku odklonia na obchádzkovú trasu po ceste I/16, a to obojsmerne.
- Dôvodom je napájanie úseku na novú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna, ktorú plánujú sprejazdniť 20. novembra.
- Uzáveru potrebujú, aby mohli pracovať na napojení existujúceho ťahu R2 na novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna.
Citát: „Práce z bezpečnostných dôvodov nie je možné robiť popri živej premávke,“ pripomenula NDS.
Širší kontext: Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Práce na výstavbe úseku sa začali v roku 2021, rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024. Zvýšila sa aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Aktuálne sa pohybuje na úrovni 270 miliónov eur. „Detailná výsledná cena však bude známa až po ukončení výstavby a vyčíslení všetkých nákladov,“ uviedla v septembri NDS.
