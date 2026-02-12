Ministerstvo školstva spúšťa nový systém ePrihlášky, ktorý definitívne nahrádza papierové tlačivá.
Ministerstvo školstva (MŠVVaM SR) spustilo nový systém ePrihlášky na stredné školy, ktorý nahrádza staré papierové formuláre. Rezort upozorňuje rodičov na dôležité kroky, ktoré musia urobiť do 20. februára.
Čo robiť, ak systém neukazuje známky?
- Vyplň prihlášku nanovo: Ak systém nezobrazuje známky, ministerstvo odporúča začať proces od začiatku, aby sa údaje správne natiahli.
- Zadaj údaje manuálne: Piataci a ôsmaci musia často vpisovať výsledky ručne, pretože systém automaticky čerpá dáta najmä pri deviatakoch. Týka sa to približne 15 % prípadov.
- Prilož sken vysvedčenia: Pri manuálnej úprave stačí, ak priložíš fotku alebo sken vysvedčenia. Žiaci zo zahraničia však musia predložiť notársky overenú kópiu s prekladom.
Riešenie technických chýb
- Nesprávna adresa: Ak v registri obyvateľov vidíš chybu (napríklad v korešpondenčnej adrese), údaj oprav manuálne. Pri kurióznych chybách (napr. adresa „Dare Dare“) vyplň prihlášku znova.
- Chybný overovací kód: Skontroluj, či si pri kopírovaní kódu nevložil neviditeľnú medzeru navyše.
- Zbytočné potvrdenia: Ak systém žiada potvrdenia k duálnemu vzdelávaniu, ktoré už nie sú potrebné, vytvor radšej novú prihlášku.
- V prípade problémov píš na [email protected] alebo kontaktuj call centrum a AI asistenta.
Ako správne určiť poradie škôl?
Ministerstvo kladie dôraz na záväzné poradie škôl podľa priority. Vyhodnocovací automat funguje podľa jednoduchého pravidla:
„Predstavte si, že vaše dieťa prijmú na všetky vybrané školy. Na prvé miesto preto dajte tú, na ktorú by chcelo najviac nastúpiť,“ priblížilo ministerstvo.
Hlavné výhody nového systému:
- Nahrádza papierové tlačivá.
- Využíva oficiálne údaje, ktoré už štát o občanoch má.
- Zabezpečuje férovosť pri prijímacom konaní.
- Šetrí čas, pretože rodičia nemusia osobne nosiť doklady na školy.
11. februára 2026 o 8:19 Čas čítania 0:46 Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
9. februára 2026 o 9:28 Čas čítania 1:04 Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“