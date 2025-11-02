Kategórie
TASR
dnes 2. novembra 2025 o 18:09
Čas čítania 1:13

Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie

Cez víkend uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
Zdroj: www.ndsas.sk

Úsek D1 pred Bratislavou čaká od polovice novembra ďalšia dvojica uzáver

Úsek diaľnice D1 pred Bratislavou čaká od polovice novembra ďalšia dvojica uzáver. V polovici novembra má byť v smere do Bratislavy, ďalší víkend v opačnom smere. O presnom termíne rozhodne aj počasie.

Ak počasie umožní práce, v polovici novembra sa uzatvorí D1 výlučne v smere do Bratislavy. Uzávera je plánovaná už od štvrtkovej (13. 11.) noci a bude pokračovať v piatok (14. 11.), sobotu (15. 11.) až do nedeľného (16. 11.) neskorého popoludnia.

„V záujme minimalizovania počtu uzáver sme v podstate spojili dve uzávery do jednej. Počas štvrtkovej noci, piatka a sobotného doobedia sa bude vymieňať asfaltový koberec pri Vajnorskom jazere. Od piatkovej noci sa začnú práce v križovatke Triblavina,“ priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Počas štvrtkovej noci a celého piatka bude D1 uzatvorená od Vajnorského jazera. Motoristi budú mať možnosť zísť v križovatke Bernolákovo a využiť takzvanú starú Seneckú cestu. Zároveň budú môcť podľa diaľničiarov pokračovať po D1 až po Vajnorské jazero a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču.

„Vytvorenie dvoch alternatívnych ciest môže znížiť tlak na dopravu počas piatka. Dočasne umožníme motoristom napojiť sa na D4. No apelujeme na motoristov, ktorí využijú vetvu na D4, aby rešpektovali všetky dopravné značenia, čím sa významne napomôže plynulosti premávky,“ dodal Mihálik.

Uzávera skončí v nedeľu

NDS priblížila, že od piatkového večera, keď dopravné intenzity klesnú, sa diaľnica D1 kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté piesky. Uzávera je nevyhnutná na vyznačovanie nových, do značnej miery už trvalých dopravných značení v okolí vyťaženej križovatky Bernolákovo. Zároveň sa uzávera využije na inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné inštalovať počas živej či obmedzenej dopravy.

Uzávera by sa celkovo mala ukončiť v nedeľu v popoludňajších až vo večerných hodinách, v závislosti od počasia. Nasledujúci víkend je plánovaná uzávera D1 v opačnom smere, tá však prebehne výlučne počas víkendu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikipedia∕Midnight Runner
