Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 10. novembra 2025 o 13:24
Čas čítania 0:54

Ryanair prechádza na digitálne palubné lístky. Zmena začne platiť od stredy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ryanair prechádza na digitálne palubné lístky. Zmena začne platiť od stredy
Zdroj: Unsplash/Portuguese Gravity

Letecká spoločnosť Ryanair bude od stredy požadovať od cestujúcich výhradne digitálne palubné lístky vygenerované v jej mobilnej aplikácii.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude od stredy (12. novembra) požadovať od cestujúcich výhradne digitálne palubné lístky vygenerované v jej mobilnej aplikácii.

Ryanair uvádza, že pasažieri sa pri bezpečnostnej kontrole a pri vstupe do lietadla budú musieť svojimi palubnými lístkami preukázať prostredníctvom ich mobilnej aplikácie v smartfóne alebo tablete.

Riaditeľ spoločnosti Ryanair Michael O'Leary v rozhovore pre britský denník The Independent uviedol, že na začiatku zrušenia papierových palubných lístkov očakáva problémy, hoci v súčasnosti už viac ako 80 percent cestujúcich využíva ich aplikáciu.

Nízkonákladovka tvrdí, že ide o súčasť jej digitálnej stratégie a cieľom je zjednodušiť check-in s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Prechod na digitálne palubné lístky môže podľa Ryanairu ušetriť viac ako 300 ton papiera ročne.

Ryanair
Zdroj: Ryanair/propagačný materiál na voľné použitie

V prípade straty alebo vybitia batérie smartfónu si budú môcť cestujúci vybaviť bezplatne papierový palubný lístok na letisku pred bezpečnostnou kontrolou. Pokiaľ pasažier nebude mať prístup k elektronickému palubnému lístku po absolvovaní bezpečnostnej kontroly, letiskový personál na základe osobných informácií v systémoch cestujúcemu pomôžu.

Tí, ktorí zabudnú na online check-in v dostatočnom predstihu, si budú môcť palubné lístky vybaviť na letisku za poplatok od 30 eur v Španielsku po 40 eur v Rakúsku či 55 eur inde v Európskej únií a Spojenom kráľovstve.

Cestujúci, ktorí smartfón ani iné smart zariadenie nevlastnia, si môžu na letisku vybaviť papierový palubný lístok. Podmienkou je však check-in v dostatočnom predstihu.

7. novembra 2025 o 18:57 Čas čítania 0:26 Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip
8. novembra 2025 o 10:00 Čas čítania 4:16 V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 € V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
6. novembra 2025 o 11:34 Čas čítania 0:38 Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Cestovanie Ryanair
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:51
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 hodinami
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 13:56
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
pred 2 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 15:51
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
včera o 20:12
AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených
AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených
pred 2 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 13:56
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 4 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 4 dňami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Lifestyle news
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast pred 19 minútami
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ pred hodinou
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom pred 2 hodinami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ pred 3 hodinami
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých dnes o 13:10
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí dnes o 12:09
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia dnes o 11:07
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % dnes o 09:59
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov dnes o 08:58
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed dnes o 07:27
Zahraničie Všetko
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
včera o 15:20
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
Tragédia sa stala v sobotu večer v Hornom Rakúsku v okrese Schärding
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
pred 3 dňami
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
pred 3 dňami
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok
včera o 12:00
Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok
Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť
včera o 08:47
Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť
Európska krajina obmedzí prístup detí na sociálne siete. Profily si budú môcť vytvoriť až od 15 rokov
pred 2 dňami
Európska krajina obmedzí prístup detí na sociálne siete. Profily si budú môcť vytvoriť až od 15 rokov
Slovensko Všetko
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
dnes o 11:50
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pred 2 hodinami
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
dnes o 11:39
AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
pred 2 dňami
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Štát mení pravidlá.
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 3 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
5. 11. 2025 6:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia