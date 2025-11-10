Obmedzenie by malo trvať len niekoľko dní.
Od utorka (11. 11.) do štvrtka (13. 11.) budú v úseku Košice - Kysak odrieknuté vybrané vlakové spojenia linky Košice - Spišská Nová Ves a Košice - Prešov - Lipany. Cestujúci môžu využiť ako náhradu diaľkové expresné vlaky Tatran, prípadne iné regionálne spojenia, ktoré nebudú výlukou ovplyvnené. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
K dočasným obmedzeniam regionálnych vlakov kategórie Os a REX medzi Košicami a Kysakom dochádza z dôvodov výlukových prác v železničnej stanici Košice, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
ZSSK zároveň informuje, že cestujúci, ktorí budú využívať vlaky diaľkovej dopravy (Ex 603, Ex 612, Ex 620) v súvislosti s výlukou, môžu v týchto vlakoch na úseku Košice - Kysak cestovať bez miestenky v nepovinne miestenkových vozňoch. Cestujúci s nárokom na stopercentnú zľavu z cestovného môžu na danom úseku cestovať iba s platným preukazom bez potreby zakúpenia nulového lístka.
„Vlaky Ex 603, Ex 612 a Ex 620 nezastavujú v staniciach a zastávkach Trebejov, Kostoľany nad Hornádom a Ťahanovce. Cestujúcim odporúčame využiť iné spojenia, ktoré nie sú výlukou dotknuté,“ upozornil hovorca ZSSK Ján Baček.