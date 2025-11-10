AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK

Žiada ministra Ráža, aby zasiahol.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) žiada ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Priblížil tiež, že Ráž mu ponúkol svoju funkciu, no on sa rozhodol „v tomto okamihu“ inak. Premiér to uviedol po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády k nehode vlakov pri Pezinku.
„Bez ohľadu na to, či títo ľudia majú alebo nemajú priamo zodpovednosť za nešťastie, je to druhé nešťastie v krátkom čase, ide o osobnú dopravu (...). Tu sa bavíme o modernom úsekom železníc medzi Bratislavou a Žilinou, kde je miera bezpečnosti na maximálnej úrovni, preto v danom okamihu pristupujem len k tomuto kroku,“ povedal.
Objasnil, že Ráž bol v čase nehody v zahraničí. „Očakávam od pána ministra, ktorý by mal docestovať na Slovensko v najbližších hodinách, aby pristúpil k tomuto rozhodnutiu a celé vedenie ZSSK odvolal zo svojich pozícií a pripravil návrhy na vymenovanie nových predstaviteľov slovenského národného dopravcu,“ dodal Fico.
Premiér spresnil, že rezort dopravy spolu s príslušnými dopravnými zložkami v stredu (12. 11.) predstavia návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku, ale i nehodovej udalosti, ku ktorej došlo ešte v polovici októbra pri Rožňave. Zároveň požiadal rezort o to, aby do troch týždňov predstavil návrh preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik potvrdil, že rušňovodič regionálneho vlaku prešiel na červenú a zaradil sa do dráhy pred rýchlik, ktorého rušňovodič už nestačil zrážke zabrániť.
Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.