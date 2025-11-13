Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
redakcia
dnes 13. novembra 2025 o 8:22
Čas čítania 3:14

REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Najnovší rebríček magazínu Forbes prináša 70 rodinných firiem, ktoré ročne vytvoria výnosy za takmer 10 miliárd eur.

Rebríček Top rodinných firiem, ktorý už jedenásty rok zostavuje Forbes, mapuje spoločnosti, kde má rodina majoritný podial a v ich riadení figurujú minimálne dvaja zástupcovia. Tento rok sa do výberu dostalo až 70 firiem.

Spolu dosiahli tieto spoločnosti kumulované ročné výnosy vo výške 9,7 miliardy eur a celkový zisk 352 miliónov. V rebríčku sa objavujú firmy, v ktorých sa už vedenia ujala druhá alebo tretia generácia. 

Názov firmy Majitelia Výnosy Zisk

1. Grafobal Group

 Kmotríkovci 2,1 mld. eur 23,9 mil. eur
2. Niké Bergerovci 258 mil. eur 53,1 mil. eur
3. Raven Harvánekovci 410,4 mil. eur 1,2 mil. eur
4. T a M trans spedition Tóthovci 352,4 mil. eur 10,9 mil. eur
5. Arimex Rebrovci 352,3 mil. eur 10,9 mil. eur
6. Labaš Labašovci 407 mil. eur 13,9 mil. eur
7. Agel SK Chrenekovci 329 mil. eur 19 mil. eur
8. PPA Controll Pavlůovci 228,1 mil. eur 8,6 mil. eur
9. P+3 a iné Poórovci 171,3 mil. eur 13,5 mil. eur
10. Soria Kasperovci 220,2 mil. eur 5,9 mil. eur
11. Agromačaj a iné Mačajovci 241,2 mil. eur 3,7 mil. eur
12. Domäsko Konkoľovci 163,5 mil. eur 10,3 mil. eur
13. Agro Tami a iné Bobákovci 265,7 mil. eur 4 mil. eur
14. Matador Holding Rosinovci 145 mil. eur 10 mil. eur
15. RealK a Real H.M. Mészárosovci 211,3 mil. eur 3,5 mil. eur
16. Libex, Koruna a iné Cvachovci 166,2 mil. eur 4,9 mil. eur
17. MTS Krivá Habovštiakovci 88,2 mil. eur 9,8 mil. eur
18. M+M Macegovci 170,8 mil. eur 6,6 mil. eur
19. Kellys Bicycles Divincovci 118,9 mil. eur 3,6 mil. eur
20. Gevorkyan Gevorkyanovci 100,1 mil. eur 5,8 mil. eur
21. Istermeat, Euromilk a iné Világiovci 126,6 mil. eur -0,9 mil. eur
22. Mikona Crkoňovci 93,5 mil. eur 3,4 mil. eur
23. Lunys Kaňukovci 107,7 mil. eur 3,7 mil. eur
24. Gamota Trading a iné Zsigóovci 104,1 mil. eur* 0,8 mil. eur
25. Gamex Trading a iné Ösziovci 108,8 mil. eur* 1,2 mil. eur

 Pokračovanie rebríčka je na ďalšej strane. 

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
pred hodinou
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
včera o 19:31
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 10:14
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda pred 39 minútami
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru pred hodinou
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami pred 2 hodinami
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2 včera o 17:53
Jude Law je Vladimir Putin. V novinke The Wizard of the Kremlin sa zmení na nepoznanie včera o 14:36
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek včera o 13:33
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii včera o 12:51
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil včera o 11:44
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži včera o 10:43
Slovensko Všetko
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred hodinou
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Všetci zamestnanci dostali výpoveď a výroba sa úplne zastavila.
Sociálna poisťovňa pripravila novinku pre zamestnávateľov. Skontroluj si penále za oneskorené platby online
pred 19 minútami
Sociálna poisťovňa pripravila novinku pre zamestnávateľov. Skontroluj si penále za oneskorené platby online
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
pred 3 hodinami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Fico ponúkol Šutajovi Eštokovi právnu pomoc. V spore s Čurillovcami mu navrhol zastupovanie právnikmi Smeru
pred 3 hodinami
Fico ponúkol Šutajovi Eštokovi právnu pomoc. V spore s Čurillovcami mu navrhol zastupovanie právnikmi Smeru
STVR dočasne pozastavila vysielanie ďalšej populárnej relácie. Tím vraj potrebuje posilniť transparentnosť
dnes o 06:30
STVR dočasne pozastavila vysielanie ďalšej populárnej relácie. Tím vraj potrebuje posilniť transparentnosť
„Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay
včera o 17:54
„Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay
Zahraničie Všetko
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
pred 56 minútami
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 08:46
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
pred 2 dňami
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Popradskí študenti napísali list premiérovi po tom, čo polícia odviedla ich spolužiaka za nápis kriedou. Odkazy, ktoré sa začali objavovať po celom Slovensku, ukazujú, že odhodlanie mladých ľudí bojovať nezostalo v novembri 1989.
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia