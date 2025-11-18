Parkovanie v Bratislave je dnes zadarmo. Kvôli výpadku systému PAAS pozastavili kontroly

Dôvodom bol globálny výpadok služieb Cloudflare.
Hlavné mesto pozastavilo kontroly parkovného v zónach, ktoré sú zapojené do systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Dôvodom je globálny výpadok služieb Cloudflare, ktorý spôsobuje problémy a priebežné výpadky aj v aplikácii PAAS. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
„Aby sme predišli prípadným komplikáciám pri platení a následnej kontrole parkovného, až do odvolania sme mobilnú aplikáciu PAAS vypli a pozastavili kontroly,“ konštatuje magistrát s tým, že o obnovení mobilnej aplikácie, ako aj samotných kontrol bude informovať.
Mnohé webové stránky a internetové aplikácie v utorok narušil výpadok softvérovej spoločnosti Cloudflare.
Tá už informovala, že záležitosť vyšetruje. Firma so sídlom v USA pomáha webovým stránkam zabezpečiť a spravovať ich internetovú prevádzku.