Kaliňák zarobil v roku 2024 takmer 800-tisíc. Vilu v Chorvátsku v majetkovom priznaní opäť neuviedol

Minister obrany Robert Kaliňák si v majetkovom priznaní za rok 2024 priznal zárobok takmer 800-tisíc eur.
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií v pondelok zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za minulý rok. V tomto článku si prečítaš, aký majetok priznali lídri politických strán. Pozri si aj prehľad majetku ľudí na najvyšších miestach štátu.
Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák tento rok priznal vysoké príjmy. Za rok 2024 príjem 62 925 eur z výkonu verejnej funkcie a ďalších 722 240 eur z iných zdrojov. V majetku má spoluvlastnícke podiely na dvoch bytoch a jednej garáži v bratislavskom Starom Meste a rekreačnej chate v Bodíkoch.
Z hnuteľných vecí priznáva rozsiahlu zbierku automobilov. Priznal vlastníctvo viacerých modelov Audi cez Range Rover až po veterán Simca a tiež viacero motoriek vrátane dvoch Harley-Davidsonov či motorky Paul Jr. Designs. V priznaní uvádza aj osobný majetok, zariadenie domácnosti a finančné prostriedky, cenné papiere a obchodné podiely, ktoré vlastní v podiele jednej polovice.
Kaliňák opäť nepriznal vilu v Chorvátsku
Minister obrany Robert Kaliňák tento rok dostal pokutu za to, že do priznania za rok 2023 nezaradil vilu svojej manželky na chorvátskom ostrove Pag. Rovnakú nehnuteľnosť však neuviedol ani v najnovšom priznaní za rok 2024.
Na vilu na ostrove Pag upozornil portál Aktuality. Nehnuteľnosť je písaná na Kaliňákovu manželku Zuzanu a nachádza sa na rozsiahle pozemku s dvoma apartmánmi, ktorý rodina kúpila za takmer 300-tisíc eur. Kaliňák sa bránil tým, že ju v priznaní vynechal z dôvodu ochrany súkromia rodiny. Tvrdil, že sa obával jej zneužitia. Aktuality prišli aj so zistením, že neďaleko vily ministra Kaliňáka má veľké pozemky spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák.
„Pred viac ako šiestimi rokmi manželka za 296-tisíc eur kúpila uvedenú nehnuteľnosť od staršej chorvátskej rodiny. V skutočnosti nejde o vilu, ale o dva apartmány. Nehnuteľnosť je viac ako 50 rokov stará, a tak prešla opravou. S osobami, na ktoré sa pýtate, sa samozrejme poznám, ale, bohužiaľ, pre moju zaneprázdnenosť nemám možnosť sa s nimi stretávať tak často, ako by som chcel,“ uviedol ešte v marci 2025 Kaliňák.
Kaliňák tiež argumentoval tým, že hodnotu vily vie pokryť zo svojich príjmov z podnikania, čo by len podporovalo povinnosť uviesť ju v neverejnej časti priznania.
Minulý rok nepriznal, okrem politiky, žiadny iný zárobok
Kaliňák v majetkovom priznaní za rok 2023 uviedol len to, že za tri mesiace vo funkcii zarobil 18-tisíc eur. Žiadne ďalšie príjmy nepriznal. Denník SME vlani poukázal, že jeho advokátska kancelária Kallan Legal v tom istom roku dosiahla tržby približne 1,58 milióna eur a vykázala zisk presahujúci 600-tisíc eur.
Kaliňák pritom spolu zakladal aj ďalšie firmy, napríklad konzultačnú spoločnosť Kallan Consulting či zbrojársku eseročku Liwa Arms Slovakia, ktorá však skončila v hlbokej strate vyše 760-tisíc eur. Napriek tomu sa tieto skutočnosti v jeho priznaní z roku 2023 neobjavili.