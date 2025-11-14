Na Námestí Slobody stojí nový pamätník Nežnej revolúcie.
Bratislavský primátor Matúš Vallo dnes predstavil na Námestí Slobody nový pamätník venovaný Nežnej revolúcii. Mesto zároveň pozýva verejnosť na slávnostné odhalenie, ktoré sa uskutoční 17. novembra o 16:30.
„Nový pamätník nám bude pripomínať odvahu, odhodlanie a silu ľudí, ktorí sa nebáli postaviť za našu slobodu. Stojí symbolicky na námestí, ktoré si slobodu nesie vo svojom názve,“ napísal Vallo na sociálnych sieťach.
Autori do diela zakomponovali odtlačky stôp ako symbol bežných občanov: študentov, rodičov, pracujúcich aj dôchodcov, ktorí sa napriek obavám rozhodli konať.
Vznik pamätníka inicioval Ján Budaj a na realizácii sa podieľala Slovenská sporiteľňa. Autorom diela je trojica Emil Lackovič, Emanuel Zatlukaj a Jakub Trajter. Na spomienkovom podujatí vystúpia osobnosti spojené s Novembrom '89: Zuzana Mistríková, Martin Bútora a Katarína Batková, ktorá prečíta vyhlásenie Platformy pre demokraciu.
