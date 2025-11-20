Zajtra nás čaká zasnežený koniec pracovného týždňa.
Na strednom, východnom a severnom Slovensku treba od skorého piatkového (21. 11.) rána počítať so snežením. Tvoriť sa tu môžu aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Varuje aj pred poľadovicou, ktorá sa môže do piatka rána tvoriť najmä v Banskobystrickom kraji. SHMÚ o tom informoval na webe.
Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou platia od polnoci do piatka 8.00 h v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava a Levice.
So snežením treba počítať od 5.00 h počas celého dňa. Druhostupňová výstraha je vydaná vo väčšine Prešovského a Košického kraja. SHMÚ varuje, že ojedinele sa očakáva očakáva výskyt silného sneženia pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Prvý stupeň výstrah platí vo väčšine Žilinského a Banskobystrického kraja. Tu môže podľa meteorológov napadnúť 20 až 25 centimetrov snehu.