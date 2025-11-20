Poľsko nasadí vojakov na ochranu kritickej infraštruktúry.
- Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10-tisíc vojakov, ktorí budú pomáhať polícii.
- Armáda bude od 21. novembra pomáhať najmä s ochranou železníc, cestných mostov, letísk a strategických objektov.
- Náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula upozornil, že dlhé noci v nasledujúcich týždňoch predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko, najmä v súvislosti s očakávanými presunmi obyvateľov pred Vianocami.
- Kukula verí, že operácia pomôže sabotážam predísť.
Citát: „Je to vyslanie jasného signálu, že Poľsko je pripravené a využije všetky zdroje, ktoré má, aby bránilo bezpečnosť svojich obyvateľov,“ povedal minister vnútra Marcin Kierwiński, ktorého rezort bude nasadenie vojakov koordinovať.
Širší kontext: Minister obrany dodal, že v zahraničných metropolách je bežné vidieť vojakov hliadkovať na uliciach a že Poľsko je na to tiež pripravené vďaka svojej armáde, ktorá je podľa počtu vojakov tretia najväčšia v NATO.
Generál Kukula tiež informoval o príprave novej aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť ľudia jednoduchšie nahlasovať podozrivé aktivity. Podľa Kukulu mali bezpečnostné zložky doteraz problém napríklad s lokalizáciou oznámení, čo má aplikácia vyriešiť vďaka lokalizácii prostredníctvom GPS a možnosti zasielania fotografií.
Okrem vojakov budú do operácie nasadené aj drony a iná moderná technika a zameria sa aj na bezpečnosť v kyberpriestore. Operácia má pomôcť aj s vypracovaním nových odporúčaní a inštrukcií v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.