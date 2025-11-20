Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 20. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:52

Poľsko spúšťa operáciu Horyzont. Do terénu vyrazí až 10-tisíc vojakov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Poľsko spúšťa operáciu Horyzont. Do terénu vyrazí až 10-tisíc vojakov
Zdroj: Wikimedia Commons/Ministerstwo Obrony Narodowej

Poľsko nasadí vojakov na ochranu kritickej infraštruktúry.

  • Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10-tisíc vojakov, ktorí budú pomáhať polícii.
  • Armáda bude od 21. novembra pomáhať najmä s ochranou železníc, cestných mostov, letísk a strategických objektov.
  • Náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula upozornil, že dlhé noci v nasledujúcich týždňoch predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko, najmä v súvislosti s očakávanými presunmi obyvateľov pred Vianocami.
  • Kukula verí, že operácia pomôže sabotážam predísť.

Citát: „Je to vyslanie jasného signálu, že Poľsko je pripravené a využije všetky zdroje, ktoré má, aby bránilo bezpečnosť svojich obyvateľov,“ povedal minister vnútra Marcin Kierwiński, ktorého rezort bude nasadenie vojakov koordinovať.

Širší kontext: Minister obrany dodal, že v zahraničných metropolách je bežné vidieť vojakov hliadkovať na uliciach a že Poľsko je na to tiež pripravené vďaka svojej armáde, ktorá je podľa počtu vojakov tretia najväčšia v NATO.

Generál Kukula tiež informoval o príprave novej aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť ľudia jednoduchšie nahlasovať podozrivé aktivity. Podľa Kukulu mali bezpečnostné zložky doteraz problém napríklad s lokalizáciou oznámení, čo má aplikácia vyriešiť vďaka lokalizácii prostredníctvom GPS a možnosti zasielania fotografií.

Okrem vojakov budú do operácie nasadené aj drony a iná moderná technika a zameria sa aj na bezpečnosť v kyberpriestore. Operácia má pomôcť aj s vypracovaním nových odporúčaní a inštrukcií v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.

19. novembra 2025 o 13:05 Čas čítania 1:23 Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch
19. novembra 2025 o 13:45 Čas čítania 0:51 Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
17. novembra 2025 o 18:18 Čas čítania 0:51 Na poľskej železnici vybuchla nálož. Donald Tusk to označil za sabotáž Na poľskej železnici vybuchla nálož. Donald Tusk to označil za sabotáž
polska armada
Zdroj: Wikimedia
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Poľsko Rusko Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
pred 2 hodinami
Na Slovensko dorazia snehové záveje: SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa
Na Slovensko dorazia snehové záveje: SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa
pred 2 dňami
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
pred 2 dňami
V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody
V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody
včera o 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
pred 3 dňami
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
včera o 13:45
Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
13. 11. 2025 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
14. 11. 2025 7:52
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
pred 3 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
12. 11. 2025 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
13. 11. 2025 8:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru pred 9 minútami
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet pred hodinou
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy pred hodinou
Spotify predstaví dve nové funkcie, vďaka ktorým sa dozvieš viac o interpretoch a ich tvorbe včera o 16:52
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov včera o 16:09
Už tento piatok prebehne odovzdávanie cien Českého slavíka 2025. Aké hviezdy sa na galavečere predstavia? včera o 15:17
Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial“ vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami včera o 14:33
Prvá časť českého Bachelora začala poriadnou drámou. Ženích sa priznal k dieťaťu, ružičky mali zmiešané reakcie včera o 13:31
Na Let's Dance môžeš byť aj ty. Diváci si po prvýkrát budú môcť kúpiť lístky na priame prenosy včera o 12:46
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper včera o 11:24
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky
Donald Trump predstavil nový mierový plán USA. Požaduje od Ukrajiny územné ústupky a obmedzenie armády
pred 40 minútami
Donald Trump predstavil nový mierový plán USA. Požaduje od Ukrajiny územné ústupky a obmedzenie armády
Oficiálne: Trump podpísal zákon zverejnenia spisov sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina
pred 3 hodinami
Oficiálne: Trump podpísal zákon zverejnenia spisov sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina
Ruské plavidlo opäť vstúpilo do britských vôd. Podľa Londýna zbiera informácie o infraštruktúre
včera o 18:40
Ruské plavidlo opäť vstúpilo do britských vôd. Podľa Londýna zbiera informácie o infraštruktúre
Washington a Moskva rokujú o 28-bodovom pláne pre Ukrajinu. Inšpiráciou je Trumpov model pre Gazu
včera o 09:40
Washington a Moskva rokujú o 28-bodovom pláne pre Ukrajinu. Inšpiráciou je Trumpov model pre Gazu
Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch
včera o 13:05
Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch
Slovensko Všetko
Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
včera o 13:45
Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
pred 2 hodinami
Na Slovensko dorazia snehové záveje: SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa
včera o 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
včera o 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Výbor parlamentu zverejnil majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2024.
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
včera o 07:57
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
pred 2 dňami
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
pred 3 dňami
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia