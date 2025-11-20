Firma požiadala vládu o pomoc, ktorá navrhla využiť banské priestory ako kryty civilnej ochrany.
Región Revúca čelí nepríjemnej správe. Spoločnosť Slovmag Lubeník, jeden z kľúčových zamestnávateľov, dočasne zastavila ťažbu magnezitu a prepustila desiatky baníkov. Podľa Denníka E vedenie firmy v priebehu roku 2025 ukončilo pracovný pomer s 30 zamestnancami banskej prevádzky, ďalším 15 ľuďom ponúklo presun do iných výrobných činností. Aktuálne v bani pracuje len 14 zamestnancov.
Firma sa obrátila na vládu s prosbou o pomoc
Návrh vlády počíta s dočasným využitím banských diel ako krytov civilnej ochrany, pričom ťažba by sa mohla obnoviť, keď sa zlepší ekonomická situácia. Ministerstvá odhadujú náklady na konzerváciu jednej bane na približne 2,8 milióna eur, zatiaľ však nie je jasné, kto by ich financoval.
Príčinou problémov je kríza v oceliarstve
Spoločnosť Slovmag Lubeník zápasí s problémami už niekoľko rokov. Od roku 2022 jej tržby klesli o polovicu a počas dvoch rokov prišla o 200 zamestnancov. Vlani firma prepadla do straty 3 milióny eur, zatiaľ čo v roku 2023 ešte vykázala zisk 1,6 milióna eur.
Príčinou problémov je kríza v európskom oceliarstve, ktorú vyvolala vojna na Ukrajine, protiruské sankcie a rast cien energií a surovín. Podľa finančného riaditeľa Slavomíra Sabola sa znížil export na Ukrajinu, do Ruska a Bieloruska, čo ohrozuje aj udržateľnosť ťažby a zamestnanosť v regióne.
Obce Lubeník a Jelšava zatiaľ nemajú o vládnom návrhu informácie, neboli do konzultácií zapojené. Firma však podporuje iniciatívu vlády a zároveň si zachováva možnosť budúceho využitia zásob magnezitu.