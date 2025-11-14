VIDEO: Monika Beňová v diskusii oslovila Ľudovíta Ódora priezviskom Bödor

Beňová v diskusii omylom oslovila Ľudovíta Ódora menom „Bödor“.
Europoslankyňa Monika Beňová počas spoločnej diskusie s bývalým premiérom a europoslancom za Progresívne Slovensko Ľudovítom Ódorom použila nesprávne meno a oslovila ho ako „Bödor“. Priezvisko, ktorým ho oslovila, je zhodné s priezviskom známeho nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödora, ktorý má blízko k strane Smer.
Ódor sa europoslankyne opýtal, či ho oslovila Bödor, na čo sa Beňová rýchlo opravila, no publikum na tento moment reagovalo smiechom.
