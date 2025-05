VIDEO: Glück zabudol, komu v Rusku kládol veniec. Výpadok pamäte zhodil na „ťažký obed“

Na jeho výstup zareagoval aj bývalý minister vnútra Roman Mikulec.

Dnes (14. mája) bol hosťom relácie TA3 poslanec Richard Glück zo strany Smer – SD, ktorý momentálne pôsobí ako predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Vo funkcii nahradil Tibora Gašpara, taktiež zo Smeru.

Počas rozhovoru sa poslanec dostal do trápnej situácie. Redaktorka sa Glücka pýtala na jeho nedávnu cestu do Ruska a položila mu priamu otázku: „Načo to bolo potrebné? Načo ste tam išli z pozície poslanca?“ Pripomenula mu aj jeho predchádzajúcu návštevu Ruska v januári.

Glück odpovedal, že išiel položiť veniec k mohyle, no chvíľu si nevedel spomenúť, ku ktorej. Až po krátkom výpadku dodal, že išlo o Mohylu neznámeho vojaka. Svoju neistú reakciu ospravedlnil slovami, že má za sebou „ťažký obed“.

Reagoval aj bývalý minister vnútra Roman Mikulec

Na sociálnej sieti Mikulec napísal: „Nám je z Glücka nevoľno už dlhšiu dobu – či sme hladní, alebo najedení. Poskok Smeru opäť nevedel v relácii, o čom hovorí,“ reagoval tak na jeho slová o ťažkom obede.

Zdroj: Instagram - Roman Mikulec

Napadnutie Matoviča a slovný útok na novinárku

Richard Glück sa do povedomia verejnosti dostal najmä pre konflikt s Igorom Matovičom, ktorého počas tlačovej konferencie strany Smer – SD pred Úradom vlády SR napadol päsťami. K roztržke došlo v momente, keď líder hnutia SLOVENSKO narušil vystúpenie predstaviteľov Smeru. Video si môžeš pozrieť v tomto článku.

Glück taktiež slovne zaútočil na novinárku Denníka N Máriu Benedikovičovú po tom, čo upozornila na jeho staršie video, v ktorom tvrdí, že by v prípade vojny nebojoval.

Benedikovičová poukázala na jeho snahu vyhnúť sa mobilizácii, zatiaľ čo neskôr Glück spolu so Smerom podával trestné oznámenie na komentátora Martina M. Šimečku za výrok o „zbabelom národe“.